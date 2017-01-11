Büyükada’da terk edilen atlar apartmanlara sığındı

Günlerdir sosyal medyada, Büyükada sokaklarında başıboş, terk edilmiş ve soğuktan apartman girişlerine sığındıkları iddia edilen atların fotoğrafları dolaşıyor. ‘Olayın aslı astarı nedir, kimse bu atlara müdahale etmiyor mu?’ diyerek yetkilileri aradık. Hayvanseverleri ayağa kaldıran olayı sorduk. Faytoncular ‘Söz konusu bile değil’ derken, Adalar Belediyesi ise ‘Maalesef bu olaylar yaşanıyor, ilgili birimimiz atları bir merkezde toplayarak güvenliği sağlıyor’ diyor...

Büyükada’da yaşanan fayton kazalarından, atlara yönelik sert muameleye, turistlere yönelik usulsüz ulaşım ücretlerinden, akülü bisikletlerin yarattığı park krizine kadar Adalar’ı ilgilendiren ve tepkilere neden olan her konuyu ve iddiaları bu sayfalara taşıyarak yetkililere seslendik, çözüm aradık. İşte o krizlerden biri daha önceki günlerde yine Büyükadalıları ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada önceki günlerde paylaşılan bir fotoğraf adalıları ve hayvanseverleri harekete geçirdi. ‘Bu soğukta sahipleri tarafından terk edilerek başıboş bırakılan atlar soğuktan korunmak için apartman girişlerine sığınıyor’ yazılarıyla paylaşılan ve yazıldığı gibi bir apartmanın önünde görülen atlarla ilgili olayın aslını öğrenmek üzere yetkililerle konuştuk.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu İstanbul Koordinatörü Barış Şengün Büyükadalıların fotoğrafı Em/pati Platformu’na gönderdiklerini ve gönderenle bizzat konuştuklarını ifade ederek şöyle diyor: “Bize adadan atlarla ilgili bilgiler gönderen Adalılar var. Bunu da oradan bir arkadaşımız, ‘Terk edilen atlar başıboş dolanıyor, apartman önüne sığınıyor soğuktan korunmak için’ diyerek gönderdi. Zaten atlarla ilgili sorunlar malum. İşe yaramayan atları terk ediyorlar. Özellikle de yazın Ada’nın arka tarafında denizde yüzen cansın at bedenleri gördüğümüz oldu. Düşüyorlar deseler de kuşkucu bakıyoruz. Çünkü zorlu şartlara dayanamayıp ölenler çoğunlukta. Atlar sağlıklı koşullarda çalıştırılmıyor.”

‘FAYTONLAR İÇİN YENİ BİR TEKLİF VERDİK’

“Faytonların atlarla değil elektrikli bir sistemle çalışmasına yönelik teklif verdik” diyen Sengün, “Hâlâ bu konuda teklifimiz geçerli ama takibinde bulunduğumuzda çok geniş zamanlı bir dönüş alıyoruz. ‘Atların çalışma şartlarıyla ilgili iyileştirmelerimiz sürüyor’ deniyor. İBB sorunu çözecek yetkiye sahip ama çözülemiyor” diyor.

‘ŞİKÂYETLER GELİYOR AMA...’

Fayto ncular Derneği Başkanı Hasan Ünal Adalılardan şikâyetler geldiğini belirterek şunları söylüyor, “Gelen şikâyetlerle ilgileniyoruz fakat hayvanların terk edilmesi, çalışamıyor çelimsiz diye sokaklara salınması söz konusu değil. Bu atlar taşımacılık yapan atlar ve dinlenmeye ihtiyaçları var. Sahipleri belli bir süre dinlensinler diye bırakıyor. Onlar biraz gezinip geliyorlar. Ahırı da durağı da biliyorlar. Çalışamayacak durumdaki atlar sahipleri tarafından Bursa’daki panayıra götürülüyor. Kim sahibi olduğu, para kazandığı, emek verdiği atını kapıya atar? Söz konusu bile olamaz.”

‘219 LİRA CEZASI VAR’

Adalar Belediyesi Adalıların şikâyetçi olduğu konuyla ilgili şunları söyledi: “Maalesef bu olaylar yaşanıyor. Özellikle sezon dışında atların başıboş dolaştığını görüyoruz. Ama tüm faytoncular bunu yapıyor diyemeyiz. Bazılarının sorumsuzluğundan dolayı atlar dolaşırken uzaklaşıyor, sahibi bulamıyor. Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı merkezde başıboş görülen atlar toplanıyor ve bu merkezlere getiriliyor. Bu konuda çalışan birimimiz var, atları toplayarak güvenliği sağlıyoruz. Atların sahipleri sezonda ortaya çıkınca atlarını almaya geliyorlar. Zabıta Müdürlüğümüzce kendilerine Kabahatler Kanunu’na göre 219 lira para cezası kesiliyor ve atlar sahiplerine teslim ediliyor.”

Nagihan ALAN / GAZETE HABERTÜRK