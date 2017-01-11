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66 yılın kar kalınlığı rekoru:130 cm

11 Ocak 2017 Çarşamba, 03:03:00

İstanbul’da 5 gündür süren kar yağışı ile birlikte son 66 yılın kar kalınlığı rekoru da kırıldı. Çatalca’da kar kalınlığı 130 cm’e ulaştı

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    Megakent, 5 gündür süren soğuk ve kar yağışı nedeniyle buz tuttu. Okulların üç gün tatil edildiği kentte karla kaplı ara sokaklar ve buz tutmuş kaldırımlar ile üstgeçitler vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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    Buzlanan yollarda güçlükle ilerleyen vatandaşlar düşmemek için büyük çaba harcadı. Binalarda oluşan ve büyük tehlike oluşturan buz sarkıtlarına belediye görevlileri müdahale etmeye çalıştı.

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    Bazı sarkıtların boyları bir metreyi geçti. Karla kaplanan yolları açmak için kepçeler çalışırken, bazı vatandaşlar ise işyerlerinin önünü kürekle açtı. 

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