66 yılın kar kalınlığı rekoru:130 cm

11 Ocak 2017 Çarşamba, 03:03:00 | Güncelleme: 03:26:02
İstanbul’da 5 gündür süren kar yağışı ile birlikte son 66 yılın kar kalınlığı rekoru da kırıldı. Çatalca’da kar kalınlığı 130 cm’e ulaştı
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Megakent, 5 gündür süren soğuk ve kar yağışı nedeniyle buz tuttu. Okulların üç gün tatil edildiği kentte karla kaplı ara sokaklar ve buz tutmuş kaldırımlar ile üstgeçitler vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Buzlanan yollarda güçlükle ilerleyen vatandaşlar düşmemek için büyük çaba harcadı. Binalarda oluşan ve büyük tehlike oluşturan buz sarkıtlarına belediye görevlileri müdahale etmeye çalıştı.
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Bazı sarkıtların boyları bir metreyi geçti. Karla kaplanan yolları açmak için kepçeler çalışırken, bazı vatandaşlar ise işyerlerinin önünü kürekle açtı.
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Görülmeye değer bir manzara oluşturan başta Büyükçekmece Gölü olmak üzere göller ve süs havuzları dondu. Megakentte yaşanan kar yağışı son 66 yılın kar kalınlığı rekorunu da beraberinde getirdi.
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Kar kalınlığı önceki gün Çatalca-Subaşı’nda 130, Hadımköy-Yassıören’de 120, Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy’de 111, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy’de 87 santimetre olarak ölçüldü. Kar kalınlığı en son 1951 yılında 86 santimetre olarak ölçülmüştü.
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Genel müdürlükten alınan bilgilere göre megakentte kar yağış oranları şu şekilde sıralandı: “15 Aralık 1951’de 86 cm, 9 Mart 1987’de 80 cm ve 6 Mart 1987 yılında 60 cm.”
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Soğuk havayla bir kısmı donan Büyükçekmece Gölü üzerinde Snowkite yapan iki kişi renkli görüntüler oluşturdu.