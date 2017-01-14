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Rus büyükelçi Andrey Karlov'un eşine Nevin Gökçek'ten veda yemeği

Ankara'da suikaste kurban giden Rus büyükelçi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov, Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek ile veda yemeğinde buluştu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 22:43:36 Güncelleme: 22:47:11 İHA

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı Nevin Gökçek, bir suikast sonucu hayatını Kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov ile veda yemeğinde buluştu.

Marina Karlov; eşi Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesinin ailesi tarafından alınmamasıyla ilgili "Herkes Allah'ın emirleri çerçevesinde toprağa verilmeli. Ailesi için çok üzgünüm, keder içindedirler" dedi.

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov ile veda yemeğinde buluştu.

Mogan Konuk Evi'nde düzenlenen yemeğe; Ankara Valisi Ercan Topaca'nın eşi Sevim Topaca, elçilik yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile SOS Vakıf üyeleri katıldı.

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov ile veda yemeğinde buluştu.

"TERÖRİST EŞİMİM TANISA ÖLDÜREMEZDİ"

Büyükelçi Andrey Karlov'un Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle çok üzüntülü ve kederli olduğunu belirten Marina Karlov, "Bu üzüntümün, bu kederimin biraz olsun geçmesi lazım. Türkiye'de her şey bana eşimi hatırlatıyor. Dolaştığımız sokaklar, gittiğimiz yerler, hepsi bana onu hatırlatıyor. Çok iyi kalpli, çok namuslu, çok vatansever bir insandı. Terörist eşimi tanısaydı öldüremezdi" dedi.

Marina Karlov, eşi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesinin ailesi tarafından alınmamasıyla ilgili olarak da "Herkes Allah'ın emirleri çerçevesinde toprağa verilmeli. Ailesi için çok üzgünüm, keder içindedirler" diye konuştu.

SOS Onursal Başkanı Nevin Gökçek de Büyükelçi Karlov'un öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, Marina Karlov'a yemeğe katıldığı için teşekkür etti. Nevin Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten bir Türk dostusunuz. Bu kadar acınıza rağmen dostlarınıza 'Allahaısmarladığa' geliyorsunuz, etrafınıza sevgi dağıtıyorsunuz. Bu çok örnek bir davranış, hepimizin örnek alması gereken bir davranış."

Nevin Gökçek, Bayan Karlov'a Büyükşehir Belediyesi Kursları BELMEK'te yapılan el emeği göz nuru el işleri ve Türk kahvesini çok seven Bayan Karlov'a bir de kahve hediye etti.

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