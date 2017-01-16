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Ferhat Güneş Mürüvvet Üstünel
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Dolar yerine altın gelince 15 kilo takı valize zor sığdı

‘Dolar bozdurma’ kampanyasının etkileri eski milletvekili Mehmet Güneş’in oğlunun düğününde de görüldü. Davetliler dolar yerine altın takmayı tercih edince 15 kiloluk ağırlığa erişen takılar valize zor sığdı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 05:40:17 Güncelleme: 05:52:39

Dolarda yaşanan yükselişin ardından vatandaşlar arasında karşılık bulan “dolar bozdurma” kampanyası düğünde de karşılık buldu. Eski ANAP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş’in oğlunun düğününde davetliler, geline dolar yerine altın takmayı tercih edince, takılar valizle taşındı.

Gecede değeri 2 milyon TL’yi bulan yaklaşık 15 kilo altın takıldığı ifade edildi. İşadamı Mehmet Güneş ve Fatma Güneş çiftinin oğulları Ferhat Güneş ile Ankaralı işadamı Hüsamettin Üstünel ile eşi Sare Üstüel’in kızları Mürüvvet Üstünel’in görkemli düğünleri JW Marriott Otel’de gerçekleşti.

Genç çiftin nikâh şahitliklerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, Mehmet Akyürek, Halil Özcan, Mehmet Ali Develi ve Mahmut Kaçar yaptı. İmzaların atılmasının ardından aile cüzdanını geline veren Cemil Çiçek, “Evlilik uzun bir yolculuk. Nikâh sırasında bir arkadaş ‘Ayağına bas’ dedi. Ama siz gaza gelmeyin. Mutlu bir evlilik için birbirinizin ne ayağına basın, ne de damarına basın” dedi.

Nikâhın ardından başlayan takı töreninde kilolarca altın önce keselere dolduruldu. Keselerin dolması üzerine altınlar valize konuldu. Kilolarca altınla tıka basa dolan bavul daha sonra görevli tarafından düğün salonundan çıkarılarak güvenli bir yere nakledildi. Zincir, bilezik ve kolye gibi bazı takılar ise gelinin üstünde kaldı. Düğünde altınların yanı sıra Türk Lirası ve çok az da dolar takıldı.

‘EKONOMİ OKUDUM’

Damat Ferhat Güneş, altınları nasıl değerlendireceğinin sorulması üzerine, “Ekonomi okudum. Toplanan altınları en uygun şekilde Ankara’mız için değerlendireceğiz. Urfa’nın geleneğinde altın bir adettir. Eşim Ankaralı, o da bize ayak uyduruyor” dedi. Gelin Üstüner ise altınları taşırken yorulduğunu ifade etti.

Emre ÜRE/ANKARA

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