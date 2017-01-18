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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık askeri araziler
GÜNDEM

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: Askeri arazileri kentsel dönüşüm için veririz

Boşaltılan askeri arazilere ilişkin TSK’nın ihtiyaçları ile yeşil alanların da gözetileceği açıklamasını yapan Bakan Işık, “Ancak bizim de bir taşınma maliyetimiz var. Belediyeler de bu alanları istiyor. Ona uygun adım atacağız” dedi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 02:51:56 Güncelleme: 02:58:34

Habertürk’e konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kent dışına taşınması kararı alınan askeri arazilere yönelik bilgi verdi. Işık, askeri arazilerin değerlendirilmesinde üç prensibi benimsediklerini belirterek, önceliklerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacı olduğunu söyledi. Askeri arazilerin taşınmasının da bir maliyeti olduğunu kaydeden Işık, “Dev tesisleri bir yerden kaldırıp başka bir yere götüreceğiz. Altyapıyı ve üstyapıyı götürmenin maliyeti ayrı ayrı yüksek” dedi.

‘TAŞINMANIN MALİYETİ VAR’

Işık, kentsel dönüşüm ihtiyacı için askeri arazilerin değerlendirileceğini ifade ederek, “Şehir içinde kalmış yeşil alanlar mutlaka korunacak. Taşınacak alanların tamamı yeşil alan değil. Buna göre kentsel dönüşüm ihtiyacı da gözetilecek. Diğer kurumlarla bu temel prensipleri konuştuk. Taşınma maliyetleri de önemli. Bu üçünü dengeleyecek bir formülasyon, anlayış içinde hareket edeceğiz” bilgisini verdi.

Milli Savunma Bakanlığı’na tanınan yetkiyle de bazı adımlar attıklarını, Konya’da kent içinde kalan cephanelik için Konya Belediyesi ile çalışma başlattıklarını dile getiren Işık, bu alanların ücretsiz verilmeyeceğini vurguladı, “Belediye ile detayları konuşuluyor. Şehir dışına alacağız” diye konuştu.

TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

Askeri arazilerin durumuna yönelik çalışmayı Milli Savunma, Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ortak yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, büyük şehirler başta olmak üzere, kentsel dönüşüm yapılan illerdeki askeri arazileri inceliyor. 3 bakanlığın kurduğu komisyon da 81 ildeki askeri arazileri tek tek çıkaracak. Milli Savunma Bakanlığı, taşınacak arazileri belirleyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu arazilerden yeşil alan niteliği bulunmayanları kentsel dönüşüm için planlayacak. Maliye Bakanlığı da askeri tesisler için kent dışında yeni Hazine arazileri tahsis edecek. Askerlik şubesi gibi tesisler kent içinde kalmaya devam ederken, tank taburları, cephanelik ve atış alanları gibi yapılar ise taşınacak.

 

Deniz ÇİÇEK / GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 1
  • Misafir 36 dakika önce
    bir oralar kalmıştı
  • Misafir 37 dakika önce
    Eyvah , gitti yeşil alanlar
  • Misafir 2 saat önce
    Eyvah Eyvah!!
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