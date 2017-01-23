23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Muğla
GÜNDEM

Kuş avlarken kendini vurdu

Muğla'da bir kişi, tüfeğin ateş alması sonucu kendini vurarak hayatını kaybetti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 21:40:17 Güncelleme: 21:41:31 DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 53 yaşındaki Önder Şahin, kuş avlarken tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini vurarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesine gelen yabani tavukları gören evli ve 1 çocuk babası Önder Şahin, av tüfeğini alarak dışarı çıktı.

Tüfeğinin namlusunu yüzüne doğru tutarken dengesini kaybederek oturduğu yerden düşen Şahin, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Çevredekiler, yerde kanlar içinde yatan Şahin'i görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Şahin'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Muğla'da sahilde kadın cesedi bulundu
GÜNDEM

Sahilde kadın cesedi bulundu
3 gündür kayıptı Bodrum'da bulundu!
GÜNDEM

3 gündür kayıptı Bodrum'da bulundu!
Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi hastaneye yatırıldı
GÜNDEM

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi hastaneye yatırıldı
Muğla-Marmaris karayolu kapandı
GÜNDEM

Muğla-Marmaris karayolu kapandı
15 yaşındaki Pınar Türkan Şit'ten 2 gündür haber alınamıyor
GÜNDEM

15 yaşındaki Pınar'dan 2 gündür haber alınamıyor
Demir parmaklık çocuğun eline saplandı
GÜNDEM

Okul bahçesinde korkunç kaza
Kırıkkale'deki güvercin katliamının nedeni belli oldu
GÜNDEM

GÜVERCİN KATLİAMININ NEDENİ BELLİ OLDU
İçişleri Bakanlığı: Türkiye’nin aldığı tedbirler meşru ve orantılıdır
GÜNDEM

İÇİŞLERİ'NDEN ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NÜN O RAPORUNA YANIT
Şanlıurfa'da zincirleme kaza
GÜNDEM

"CANIM ÇOK SIKKIN BİRAZ YÜRÜMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'e gitti
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MOZAMBİK'E GİTTİ
TRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cülerin görüntüleri iddianamede
GÜNDEM

FETÖ'CÜLERİN O GÖRÜNTÜLERİ İDDİANAMEDE
İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ