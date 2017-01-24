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Adana kaçak sigara sahte içki
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Adana'da kaçakçılara büyük darbe

Adana'da düzenlenen operasyonda bin 590 şişe sahte içki, 19 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi

24 Ocak 2017 Salı, 20:41:59 Güncelleme: 20:42:55 AA

Adana'da, bin 590 şişe sahte içki ve 19 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda bazı iş yerlerine ve merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, bin 590 şişe satışa hazır sahte içki ve 19 bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili gözaltına alınan 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyon ile 219 bin liralık haksız kazanç ve vergi kaybı engellendi.

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