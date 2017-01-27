Uyuşturucu çetesi yakalandı, kurye ağır ceza hâkimi çıktı

Diyarbakır’da uyuşturucu çetesinin peşine düşen polis, inanılmaz bir skandalı ortaya çıkardı. Kaçakçılık ve Organize Şube Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri, zehir tacirlerinin Sur İlçesi kırsalından Batı illerine esrar sevkıyatı yapacağı bilgisini alınca teknik takip başlattı. Şüphelilerden Rauf Kurt ve Halil Çetin’in, Bilecik’e tayini çıkan Erzurum Hınıs İlçesi Ağır Ceza Mahkemesi heyetinden Hâkim Halil Soğuksu’yla sıkça görüşmeye başladığı tespit edilince soruşturma derinleşti.

ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN PARAVAN

Polis, Rauf Kurt’un Kavaklıdere Köyü’nde sakladığı uyuşturucuyu polis ve jandarma kontrolünde şüphe çekmemek için Hâkim Halil Soğuksu ile birlikte Batı illerine götüreceğini belirledi. Valizler ve kişisel eşyalarıyla Muş’a, oradan otobüsle Diyarbakır’a giden Hâkim Soğuksu, uyuşturucunun sahibi Kurt’la Sur’da buluştu. Soğuksu’nun kullandığı diğer şüpheliye ait lüks otomobil, 24 Ocak günü Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu üzerinde polis tarafından durduruldu. Cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan aramada, araçtaki valizlerin altında vakumlanmış poşetler içinde yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Hâkimin el çantasından çıkan başkalarına ait sim kartlar ile 2.5 gram toz ile uyuşturucu sevkıyatı için alındığı iddia edilen 14 bin 100 TL’ye el konuldu.

Hâkim Soğuksu ile diğer şüpheli Rauf Kurt, gözaltına alınıp Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soğuksu’nun telefon görüşmesinde ‘otomobil istediği’ ve uyuşturucunun alıcısı olduğu tahmin edilen Halil Çetin de gözaltına alındı. Şüpheli hâkim, ifadesinde tayini çıktığı için Erzurum’dan ayrıldığını, Şırnak’ın İdil ilçesinde görev yaparken tanıştığı doktor arkadaşının kardeşi olan Rauf Kurt’la vedalaşmak için Diyarbakır’a gittiğini savundu. Soğuksu, şöyle devam etti: “Kurt İstanbul’a gideceğini söyleyince onunla birlikte gitmeye karar verdim. Lice Karayolu’nda beni otomobiliyle aldı. Kayınvalidemi ziyaret etmek için Mardin’e yola çıktık. Uyuşturucuyla ilgim yok.” Şüpheli hâkim, polisin “Mardin’e neden Şanlıurfa Karayolu’nu kullanarak gidiyordunuz?” sorusuna ise yanıt veremedi.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki hâkim, çantasından çıkan tozla ilgili “Üzerimde bulunan kristal toz maddenin bir bölümünü kullandım. İçeriğini bilmiyorum, kız arkadaşım cinsel gücü artırıcı olarak vermişti. Başka bir uyuşturucu kullanmadım” dedi. Kanında uyuşturucu tespit edilen Hâkim Soğuksu ile diğer 2 zanlı, çıkarıldıkları Diyarbakır 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nce “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandı. Ağır ceza mahkemesi üyesi hâkim ve diğer 2 zanlı, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

Veysi İPEK / GAZETE HABERTÜRK