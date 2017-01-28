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CHP’li Elif Doğan Türkmen’den 1 milyon 200 bin TL’lik ‘haberleşme’ faturası

Başkanlık Divanı üyelerinden CHP’li kâtip üye Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin TL’lik faturası, Meclis’i karıştırdı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 01:16:25 Güncelleme: 03:44:20

Anayasa değişikliğinin ardından tatile giren TBMM’de kulisler ilginç bir haberle çalkalanıyor. Haberleşme giderlerini TBMM’nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden birinin 1 milyon 200 bin TL’lik faturası, Meclis’i karıştırdı. Divan üyeleri konuyu gündeme getirdi, ancak isim telaffuz edilmedi.

Dün akşam saatlerinde de, ‘rekor’ kıran vekilin CHP’li kâtip üye Elif Doğan Türkmen olduğu ortaya çıktı. Bu rakama, Türkmen’in hem telefon konuşmaları hem de Adana’daki seçmene özel günlerde gönderdiği mektuplar neden oldu.

TÜRKMEN: ŞOK OLDUM

Fatura nedeniyle Türkmen’e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tepki gösterdiği öğrenildi. Türkmen ise Habertürk’ün sorularına şu yanıtı verdi: “Haberim yok. Mesaj, ara ara da mektup gönderiyoruz. Kimden kaça aldıklarını hiç bilmiyorum. Henüz öğrendim. Çok çok üzüldüm. Çünkü Meclis’teki tuvaletin ışığını bile söndürürüm. Gerçekten şok oldum. Keşke uyarsalardı, bugüne kadar kimse söylemedi. Bu hizmetin bu kadar pahalı olduğunu bilsem kullanmazdım. Bundan sonra kontrol etmeden zaten kullanmam.”

DİVANA SINIRSIZ

TBMM, vekillerin 1 yıl içinde 2 maaş tutarına kadar olan telefon ve posta masraflarını karşılıyor. Ancak, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri için bir üst sınır bulunmuyor.

 

Saliha ÇOLAK / GAZETE HABERTÜRK

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