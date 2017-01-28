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Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü 3 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 18:00:07 Güncelleme: 18:01:40 AA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kamyonet ile iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Necmettin B. idaresindeki kamyonet, Çubuk-Şabanözü karayolu Aşağı Emirler Kavşağı Handeresi Köprüsü'nde önce karşı yönden gelen Volkan A.'nın kullandığı otomobile daha sonra Bayram B. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, otomobillerdeki Yağmur Ç. (14) ile Sıddık ve Hüseyin A. (55) yaşamını yitirdi. Sürücüler ile Recep A. yaralandı.

Ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kamyonet şoförü Necmettin B. gözaltına alındı.

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