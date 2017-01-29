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Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Kardak'ı ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar Kardak kayalıklarını ziyaret etti

29 Ocak 2017 Pazar, 13:56:54 Güncelleme: 16:02:50 DHA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün saat 12.00 sıralarında Kardak Kayalıkları’nı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulundu, Kardak Kayalıkları bölgesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla seyir icra etti.

1996 yılında çıkan krizde, Yunan helikopterinin düşmesi sonucu 3 Yunan subayın yaşamanı yitirdiği olayın yıl dönümünde, Kilim Adası'nda anma törenleri düzenlendi

Genelkurmay Başkanı Akar, daha sonra Bodrum'a geri döndü.

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığınca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak bölgesindeki seyri sırasında Yunan sahil güvenlik botunca engelleme yapıldığı iddiaları yalanlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Akar'ın, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak amacıyla bugün bölgeye gittiği hatırlatıldı.

Bu ziyaret ve denetlemenin planlandığı şekilde icra edildiği belirtilerek, Orgeneral Akar'ın denetleme kapsamında Kardak bölgesine de seyir icra ettiği kaydedildi.

Söz konusu bölgenin hassasiyetine işaret edilen bilgilendirmede, bölgenin her iki ülkenin Deniz Kuvvetlerince 24 saat esasına göre gözlemlendiği, Yunan Deniz Kuvvetlerine ait bir gemi ya da hücumbotun bölgeye gelmesi durumunda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da tedbir amaçlı bölgeye gittiği ve gözetleme faaliyetinde bulunduğu aktarıldı.

Orgeneral Akar'ın Kardak bölgesindeki seyri sırasında bölgeye ufak bir Yunan sahil güvenlik botunun geldiği, uzak mesafeden gözlemleme yaptığı bildirilerek, Genelkurmay Başkanı'nın bölgedeki seyrine ilişkin herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığı vurgulandı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    Helal olsun size hadlerini bildirin şunlara
  • Misafir 2 saat önce
    niye vurmadık ?
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