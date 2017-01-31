31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kore Gazisi
GÜNDEM

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi edildiği hastanede hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Erdem, memleketi Tire'de toprağa verildi

31 Ocak 2017 Salı, 17:59:18 Güncelleme: 18:02:32 AA

Ankara'da tedavi edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında dün hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Erdem, Tire'de toprağa verildi.

Erdem için Tire Mehmet Akif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Tire Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Davutoğlu, Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı.

Kılınan Cenaze namazının ardından Erdem, Tire Asri Mezarlığına dualarla toprağa verildi.

Gazi Erdem, geçen hafta geçirdiği kısmi felç nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Erdem, bir çatışmada aldığı 9 kurşun yarası nedeniyle Japonya'nın başkenti Tokyo'da tedavi edilmişti.

Erdem, gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle 4 madalya almıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Her öğrencinin bir branşta lisansı olacak
GÜNDEM

Her öğrencinin bir branşta lisansı olacak
Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, yaşamını yitirdi
GÜNDEM

Kozlu Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
Reina saldırganının eylem talimatını içeren ses kaydı bulundu
GÜNDEM

Reina saldırganının eylem talimatını içeren ses kaydı ...
Sultanbeyli'de işyerinde yangın
GÜNDEM

Sultanbeyli'de işyerinde yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti
GÜNDEM

Suriyeli Gözyaşı'nın hayali gerçek oldu
İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz'un 6 kişilik beyin takımını açıkladı
GÜNDEM

15 Temmuz'un 6 kişilik beyin takımı!
Kars'ta saldırı hazırlığındaki terörist keşif yaparken yakalandı
GÜNDEM

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST KEŞİF YAPARKEN YAKALANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti
GÜNDEM

SURİYELİ GÖZYAŞI'NIN HAYALİ GERÇEK OLDU
Reina saldırganının eylem talimatını içeren ses kaydı bulundu
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANININ EYLEM TALİMATINI İÇEREN SES KAYDI BULUNDU!
Sultanbeyli'de işyerinde yangın
GÜNDEM

SULTANBEYLİ'DE İŞYERİNDE YANGIN
Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, yaşamını yitirdi
GÜNDEM

KOZLU BELEDİYE BAŞKANI YAŞAMINI YİTİRDİ
Mehmet Müezzinoğlu'ndan Tuna Bekleviç'e 'danışmanlık' yanıtı
GÜNDEM

MÜEZZİNOĞLU'NDAN BEKLEVİÇ'E: HIZLI BİR FİKRİ DEĞİŞİM İLE...