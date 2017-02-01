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Abdi İpekçi kimdir
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Abdi İpekçi kimdir?

Abdi İpekçi 38 yıl önce bugün evinin yakınlarında Mehmet Ali Ağca tarafından öldürülmüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İpekçi için anma mesajı yayınladı. Peki Abdi İpekçi kimdir?

01 Şubat 2017 Çarşamba, 13:13:36 Güncelleme: 13:29:03

Abdi İpekçi, 9 Ağustos 1929 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen gazeteci ve yazardır.

Eğitim hayatını Galatasaray Lisesi ve Hukuk Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres Gazetesi gibi birçok gazetede spor muhabirliği, sayfa sekreterliği ve yazı işleri müdürlüğü yaptı.

1954'te Ali Naci Karacan'ın yayına aldığı Milliyet Gazetesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yaptı ve kısa süre sonra Milliyet Gazetesi genel yayın müdürü oldu.

1 Şubat 1979 tarihinde suikaste uğramasına kadar Milliyet Gazetesi'nde genel yayın müdürlüğü görevini sürdüren Abdi İpekçi, aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın Enstitüsü Başkanlığı, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve Uluslararası Basın Enstitüsü ikinci başkanlığı, Basın Şeref Divanı genel sekreterliği gibi birçok vazifede yer aldı.

1 Şubat 1979 tarihinde İstanbul Maçka'da evinin yakınında arabasındayken Mehmet Ali Ağca tarafından 5-6 el ateş edilerek öldürüldü.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU İPEKÇİ'Yİ ANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cesareti ve fikirleri yüzünden karanlık güçler tarafından haince katledilen büyük gazeteci Abdi İpekçi'yi rahmet ve saygı ile andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 1 Şubat 1979'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İpekçi'nin ölümünün 38. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Cesareti ve fikirleri yüzünden karanlık güçler tarafından haince katledilen büyük gazeteci Abdi İpekçi'yi rahmet ve saygı ile anıyorum." ifadesini kullandı.

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