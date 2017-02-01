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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde intihar girişimi

Psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve intihar girişiminde bulunan polis memurunu ikna edildi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:07:21 Güncelleme: 15:21:51

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde tedavi gören polis memuru, intihar etmek üzere kendini odaya kilitledi. İntihar girişiminde bulunan polis memuru ikna edildi.

Polis memuru H.K.'nin Gaziosmanpaşa'da geri hizmette görevli olduğu, 2013'ten beri tedavi gördüğü öğrenildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay yaptığı açıklamada, "Hastanemizin takibinde bulunan polis arkadaşımız muayeneye geliyor. Doktor arkadaşımız, durumunu çok iyi görmediği için onu hastaneye yatırmayı teklif ediyor fakat polis arkadaş yatırılmayı kabul etmiyor. O sırada yanında getirdiği, başka arkadaşından aldığı ya da gasbettiği silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunmaya çalışıyor. Hiçbir arkadaşımızı rehin almış değildir. Odada yalnız kendisi. Polis arkadaşlarımız kendisini ikna etmeye çalışmaktadır. Herhangi bir rehine krizi yoktur" dedi.



HABERTÜRK HABER MERKEZİ

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