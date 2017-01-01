03 NİSAN 2017
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yılın öğretmeni sahte diploma sahte öğretmen
GÜNDEM

2005’te yılın öğretmeni seçildi, diploması sahte çıktı

Başbakanlık tarafından 2005’te yılın öğretmeni seçilen R.G.S.’nin, 19 yıl sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 02:34:58 Güncelleme: 09:53:30

MEBBİS üzerinden öğretmenlerin bilgilerinin güncellemesini yapmaya başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, Trabzon’da öğretmenlik yapan R.G.S.’nin, çıkış belgesi üzerinde tarih ve sayı olmadığını belirledi. Bakanlık bunun üzerine 19 yıllık öğretmenden diplomasını yeniden göndermesini istedi. S., Ankara’dan fakslanan çıkış belgesini çalıştığı okul müdürlüğüne verdi. Belgeyi inceleyen Dernekpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü evrakın sahte olduğunu belirledi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAHTE BELGEYİ YAKALADI

İddilara göre S., kendisini 19 yıl önce Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuş gibi göstererek öğretmen oldu. Kendisinden yeniden evrak istenince düzenlediği belgeyi okulundan geliyormuş gibi göstermek için önce Ankara’da yaşayan kardeşi Ş.K.’ya göndererek görev yaptığı ilçedeki PTT şubesine faks çekmesini istedi.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre S., faks ile Ankara’dan gelen belgeyi okuluna verdi. Ancak belgeyi inceleyen Dernekpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sahte olduğunu tespit etti. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alınan 4 çocuk annesi S. ifadesinde mezuniyet belgesini 19 yıl önce Ankara’nın Sincan İlçesi’nde adının İrfan olduğunu bildiği bir kişiden aldığını ve öğretmen olarak işe başladığını söyledi. Erzurum’da göreve başladığını belirten S., “20 yılı doldurunca emekliliğe hak kazanacaktım. Çok pişmanım. Devleti zarara uğratmadım. Ama çok çalıştım. Rapor kullanmadım. Sicilim başarılarla doludur. Benim 19 senelik emeklerim ne olacak?” diye konuştu. Cumhuriyet Savcısı Mustafa İsaoğlu, S.’nin nitelikli dolandırıcılıktan 2 yıldan 7 yıla kadar ve resmi belgede sahtecilik suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini talep etti. S.’nin öğretmen olan eşinin de acı gerçeği 19 yıl sonra öğrendiği ortaya çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan S.’den Trabzon’da görev yaptığı 11 yıl boyunca devletten aldığı 329 bin TL’nin faiziyle birlikte talep edileceği öğrenildi. Başbakanlık tarafından 2005’te yılın öğretmeni seçilen S., ödülünü Recep Tayyip Erdoğan’dan almıştı. 11 yıldır görev yaptığı okuluna müze de kazandıran S.’nin 1997’de Erzurum’da valilik ve bakanlık tarafından da aylık ödüllendirme ve başarı belgesi aldığı ortaya çıktı.

 

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YORUMLAR 43
  • Misafir 7 saat önce
    yazik özüldüm bütün calismasi bosa gidecem arti bide büsürü borca girecek
  • Misafir 7 saat önce
    Sahte öğretmenin yıllarca öğretmenlik yapabiliyor olması, üstüne üstlük bir de yılın öğretmeni seçilebilmesi tam bir garabet. Yılın öğretmeni seçilenler alanlarında gerçekten uzmanlaşmış, çok verimli ve öğretmenlik mesleğini hakkıyla yerine getirdikleri için mi yılın öğretmeni seçildiler acaba...
  • Misafir 8 saat önce
    19 yıldır başkasının maaşını cebe indir
  • Misafir 8 saat önce
    Görev başında olmayan maaş alan kaç bin öğretmen var merak ediyorum
  • Misafir 8 saat önce
    19 yıllık emegim ne olacak demiş bir de..
  • Misafir 8 saat önce
    devlette işini iyi yapıp yapmadığın değil mevzuata uygun olup olmadığın sorgulanır. ah bu kafa ah.
  • Misafir 9 saat önce
    Bunlar nedir ya nasıl bir ülke daha neler vardır Kim bilir niceleri emekli olmuştur ..
  • Misafir 9 saat önce
    Pes kardesim okuyanin hakkini yemis atanamayanin yerini almis adalet herkese lazim
  • Misafir 9 saat önce
    Emekleri ne olacakmış ? Yerlerini işgal ederek atanmasına engel olduğun insanlar ne yapsın.
  • Misafir 9 saat önce
    Ya bu nasil iş yök ne iş yapar bu ülkede
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