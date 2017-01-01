Kadıköy'de bir apartmanın güvenlik görevlisini darp ederek öldürdükleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir dükkana hırsızlık amaçlı girdikleri öne sürülen 4 kişiye, durumu fark eden yakındaki apartmanın güvenlik görevlisi Osman Karabulut müdahale etmek istedi.

Silahlı ve sopalı oldukları belirtilen 4 kişi, Karabulut'u kovalayarak Atatürk Caddesi'nde yere düşürüp darbetmeye başladı.

Başına aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanan Karabulut, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması geçiren Karabulut, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların darp olayına müdahalesiyle önce havaya silahla ateş açan ve bir markete giren Oğuzhan T'yi yakaladı.

Marketteki aramada, şüphelinin market raflarının altına attığı ruhsatsız silah ile buna ait bir şarjör ve darp olayında kullanılan sopa ele geçirildi.

Olayın ardından kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Cem D. ve Meriç A'yı Maltepe'de saklandıkları adreste gözaltına aldı.

Şüphelilerin, "uyuşturucu madde ticareti", "iş yerinden hırsızlık", "oto hırsızlığı", "kasten yaralama" gibi suçlardan poliste kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Kaçan diğer şüpheli Anıl Y'nin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.