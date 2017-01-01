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Fikri Işık: Acilen hava savunma sistemine ihtiyacımız var

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu

13 Nisan 2017 Perşembe, 22:27:43 Güncelleme: 22:30:22 AA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'de yaptığı açıklamada "Türkiye'nin acilen bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. (S-400'lerle ilgili süreç) Son karar aşamasındayız. Son karar, Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımız tarafından verilecek." dedi.

Terör örgütü PYD hakkında konuşan Işık, "ABDli mevkidaşımla bugün PYD meselesini öncelikli olarak konuştuk. PYD bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu konusunda) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'nin Esed rejimine ait Şaryat Hava Üssü'nü vurmasını değerlendiren Işık, "Donald Trump’ın cesaret verici karşılığı bölgede çok büyük bir sempati oluşturdu. Önemli bir moral ve sempatiye neden oldu. ABD'nin verdiği karşılık son derece önemli ve değerlidir ve sürdürülmelidir" şeklinde konuştu.

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