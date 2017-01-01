İstanbul referandum sonuçları için geri sayım başladı. Artık son söz YSK'da. Anayasa için sandığa giden seçmen için artık tercihini açıklama günü. İstanbul'da 10 milyon 518 bin 55 seçmenin 2017 Anayasa Referandumunda Evet ve Hayır tercihleri belli oluyor. 26 bin 249 sandıkta oy kullanan İstanbul'da Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Şişli Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri olmak üzere 39 ilçenin tamamında 2017 referandum sonuçları belli oluyor.



Seçim yasağının kalkmasının ardından İstanbul Referandum Sonuçlarını bu linkten izleyebilirsiniz



ANAYASA REFERANDUMU 2007'DE İSTANBUL'UN TERCİHİ EVET OLDU

2007 Referandum sonuçlarına göre 7 milyon 428 bin 443 seçmenin bulunduğu İstanbul'da yüzde 58.7'lik katılım gerçekleşmiş ve 4 milyon 271 bin 365 seçmenin oyu geçerli sayılmış, Anayasa referandumuna İstanbul'un yüzde 66.7'si Evet, yüzde 33.3'ü ise Hayır demişti.

İstanbul'da 33 ilçede 2007 Anayasa Referandumu için Evet oyu çıkarken sadece 6 ilçede Hayır çıkmıştı. En yüksek Evet veren İstanbul ilçesi ise yüzde 90.5 ile Sultanbeyli ilçesi olmuştu. Referandumda en yüksek Hayır oyu veren ilçe ise yüzde 65.7 ile Beşiktaş oldu. Referandum'da İstanbul'da Hayır veren 6 ilçe; Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Çatalca, Kadıköy ve Silivri ilçeleriydi.

İstanbul Referandum sonuçları geçmiş seçimlerde Evet Hayır oranları

2010 yılında İstanbul Referandum sonuçlarına göre ise 9 milyon 206 bin 124 İstanbullu seçmen vardı. Bir önceki referandumda çok düşük kalan katılım oranı 2010 seçimlerinde yüzde 73.3'e yükseldi. Anayasa referandumunda İstanbul'da toplam 6 milyon 743 bin 672 seçmen oy kullandı. Bu oyların 6 milyon 641 bin z159'u geçerli sayıldı. 22 bin 905 sandıktan çıkan İstanbul Referandum sonuçları ise yine Evet oldu. Yüzde 54.9 Evet, yüzde 45.1 Hayır oyunun çıktığı İstanbul referandum sonuçlarına göre İstanbul'un 39 ilçesinde bu defa 13 ilçe Hayır dedi. 2007 referandumunda Hayır diyen Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Çatalca, Kadıköy ve Silivri ilçelerine bu defa 2010 Anayasa referandumunda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Şişli de eklendi. En yüksek Evet oyu yüzde 85.6 ile yine Sultanbeyli ilçesinden çıktı.En yüksek Hayır oyu ise yüzde 77.8 ile Beşiktaş ilçesinden geldi.

İSTANBUL GEÇMİŞ GENEL SEÇİMLERDE OY ORANLARI



7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran seçimlerinde İstanbul seçim sonuçlarına göre 10 milyon 231 bin 703 seçmenin bulunduğu ilde seçime katılım oranı oldukça yüksekti. Yüzde 86.3 katılım oranının gerçekleştiği seçimlerde İstanbul seçim sonuçlarına göre 8 milyon 832 bin 58 seçmen oy kullandı. Bunlardan 8 milyon 295 bin 578 seçmenin oyu geçerli sayıldı. 27 bin 893 sandıktan birinci çıkan parti ise yüzde 40.91 oy oranıyla Ak Parti oldu. CHP'nin yüzde 29.42 oy oranına ulaştığı İstanbul'da bugün Evet cephesinde yer alan MHP'nin oy oranı ise yüzde 11.07'ydi. Yani bugün Anayasa Referandumu için Evet cephesinde olan Ak Parti ve MHP'nin İstanbul'da toplam oy oranı 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 51.98 iken, bugün Hayır cephesinde olan CHP ve HDP'nin İstanbul'daki toplam oy oranı 7 Haziran'da yüzde 41.85'ti.

İstanbul geçmiş seçim sonuçları

1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

7 Haziran'daki seçimlerin sonrasında Meclis'te tek partili bir iktidarın ortaya çıkamaması ve koalisyon görüşmelerinin sonuç vermemesi nedeniyle tekrarlanan seçimlerde İstanbul seçim sonuçlarına göre 10 milyon 318 bin 203 seçmenin bulunduğu şehirde seçime katılım oranı yüzde 88.1 ile zirveye ulaştı. 9 milyon 93 bin 691 oy kullanan seçmenin 8 milyon 989 bin 16'sının oyu geçerli sayıldı. 28 bin 53 sandığın kurulduğu İstanbul'dan bu defa Ak Parti yüzde 48.72 oy oranıyla lider çıktı. CHP'nin yüzde 30.44 oya ulaştığı İstanbul'da MHP'nin oyları ise yüzde 8.59 oldu. Bugünkü Evet cephesinde yer alan MHP ve Ak Parti'nin toplam oy oranı 7 Haziran seçimlerinde yüzde 51.98 iken 1 Kasım 2015 seçimlerinde bu oran yüzde 57.31 oldu. Bugün Hayır cephesinde yer alan CHP ve HDP'nin toplam oy oranı ise 7 Haziran'da yüzde 41.85 iken 1 Kasım seçimlerinde yüzde 40.49 oldu.



1 Kasım 2015 seçimleri İstanbul seçim sonuçları





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