CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, "Sayım yapıldığı andan itibren gizli sayım yapıldığı şikayetleri gelmiştir. Bunların üzerine sayım başladıktan sonra YSK'ya itirazlarda bulunduk" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında "Açık oy, gizli sayım ilkesinin uygulandığı sopalı seçim olarak tarihimizin kara sayfasında yerini alacaktır" diyen Tezcan, YSK'nın güvenli bir seçim yaptıramadığını ileri sürdü.

Tansiyonu düşürecek tek şeyin referandumun geçersiz sayılması olduğunu belirten Tezcan, referandumla ilgili şikayetlerini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini, gerekirse de konuyu AİHM'e taşıyacaklarını belirtti.