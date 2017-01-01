18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şehit hakim
GÜNDEM

Düşen helikopterde şehit olan hakimin memleketine ateş düştü!

Tunceli'de düşen helikopterde bulunan hakim Onur Alan da şehit oldu. Şehit hakimin memleketi Ordu'ya ateş düştü...

18 Nisan 2017 Salı, 19:24:39 Güncelleme: 19:29:13

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim Onur Alan'ın acı haberi memleketi Ordu'ya ulaştı.

Tunceli´de görevli hakim Onur Alan´ın şehit olduğu haberi, memleketi Ordu´nun merkez Altınordu İlçesi´ne bağlı Karapınar Mahallesi´nde yaşayan ailesine yetkililerce bildirildi. 

Acı haberi alan aile gözyaşına boğuldu. Şehit hakimin ailesinin Tunceli'ye gitmek üzere evden ayrıldığı belirtildi. Şehit hakim Onur Alan´ın baba ocağında ve komşuları evlerin penceresine Türk bayrağı astı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de helikopter düştü
GÜNDEM

Tunceli'de düşen helikopterden acı haber! 12 şehit
Güntay Şimşek, Tunceli'de düşen helikopterle ilgili değerlendirmede bulundu
GÜNDEM

"Maalesef buna çok dikkat edemiyoruz"
İçişleri Bakanı'ndan Tunceli'deki helikopter kazasına ilişkin açıklama
GÜNDEM

İçişleri Bakanı'ndan Tunceli'deki helikopter kazasına ...
Mete Yarar düşen helikopter hakkında konuştu
GÜNDEM

Mete Yarar düşen helikopterle ilgili konuştu: ...
En çok "Hayır" oyu alan ilçeler
GÜNDEM

Sayımlar tamamlandı! İşte en çok "Hayır" oyu alan ...
Ordu Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
GÜNDEM

Ordu Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
OHAL 3 ay daha uzatıldı
GÜNDEM

OHAL 3 AY DAHA UZATILDI
YSK 'mühürsüz oyların geçerli sayılması'nın gerekçesini açıkladı
GÜNDEM

YSK 'MÜHÜRSÜZ OYLARIN GEÇERLİ SAYILMASI'NIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI
Tunceli'de helikopter düştü
GÜNDEM

TUNCELİ'DE DÜŞEN HELİKOPTERDEN ACI HABER! 12 ŞEHİT
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CNN İnternational'a açıklamalar
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CNN İNTERNATİONAL'A KONUŞTU
AK Parti kongreye mi gidiyor?
GÜNDEM

AK PARTİ KONGREYE Mİ GİDİYOR? GENEL BAŞKANLIK İÇİN İKİ FORMÜL...
Mete Yarar düşen helikopter hakkında konuştu
GÜNDEM

METE YARAR DÜŞEN HELİKOPTERLE İLGİLİ KONUŞTU: KAFAMDAKİ TEK SORU İŞARETİ...