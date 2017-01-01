TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden hakim Onur Alan'ın acı haberi memleketi Ordu'ya ulaştı.



Tunceli´de görevli hakim Onur Alan´ın şehit olduğu haberi, memleketi Ordu´nun merkez Altınordu İlçesi´ne bağlı Karapınar Mahallesi´nde yaşayan ailesine yetkililerce bildirildi.

Acı haberi alan aile gözyaşına boğuldu. Şehit hakimin ailesinin Tunceli'ye gitmek üzere evden ayrıldığı belirtildi. Şehit hakim Onur Alan´ın baba ocağında ve komşuları evlerin penceresine Türk bayrağı astı.