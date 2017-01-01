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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (19 Nisan 2017)

Uzun zamandır devam eden FETÖ operasyonlarında yeni haberler gelmeye devam ediyor. İşte 19 Nisan Çarşamba gününe dair FETÖ açığa alınan, görevden uzaklaştırılan, tutuklanan ve ihraç edilenler listesi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:03:41 Güncelleme: 10:14:33

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 19 Nisan 2017 Çarşamba günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

4. KOLORDU DARBE GİRİŞİMİYLE İLGİLİ 268 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. (AA)

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