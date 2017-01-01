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İstanbul'da kaçırılan Iraklı işadamı ve profesör böyle kurtarıldı

Filmleri aratmayan operasyonun ardından kurtulan işadamı ve profesör yakınlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:27:06 Güncelleme: 13:19:15 İHA

Biri Mısırlı diğeri Iraklı iki şüpheli tarafından sözde bir sempozyuma davet edilerek İstanbul'a gelmeleri sağlanan ve fidye amaçlı kaçırılan Iraklı işadamı ile profesör nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Rehinelerin elleri ve ayakları bağlı şekilde bir evde tutuldukları görülürken operasyon anaları anbean polis kameralarına yansıdı. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken olayla ilgili Irak'ın Bağdat kentinde de 4 kişinin yakalandığı öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Nisan tarihinde gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. İhbarda bulunan Iraklı işadamı Hafet Hussaın'in (58) yakınları, petrol ve inşaat işleriyle uğraşan Hussaın'in bir sempozyum için İstanbul'a geldiğini fakat burada kaçırıldığını söyledi. İşadamının yakınları fidyecilerin kendilerinden 2 milyon 100 bin dolar istediğini ayrıca Hafet Hussaın'in yanında bulunan Prof. Dr.Saad Abed Jasım Almamoorının da kaçırıldığını belirtti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri ilk olarak fidyecilerin ailelerine gönderdiği görüntüleri inceleme altına aldı. Görüntülerde fidyecilerin işadamı ve profesöre işkence yaptığı görüldü.

FİDYECİLER ÖN ÖDEMEYİ BAĞDAT'A İSTEDİ

Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakare timleri işadamı ile profesörü kaçıranların Khaled E.(30) ile Irak uyruklu Rabah Abood K.(37) olduğunu tespit etti. Fidyecilerle bağlantıya geçen ekipler, şüphelilerin 100 bin dolar tutarındaki bir ön ödemeyi Bağdat'ta bir döviz bürosuna bırakılmasını istemesi üzerine Irak polisiyle bağlantıya geçti. Irak polisiyle koordineli çalışan ekipler ön ödemeyi istenilen noktaya bırakarak geri kalan tutar için 3 gün süre istedi.



GÜVENLİK KAMERALARINDAN ADRES TESPİTİ

Bu sırada polis ekipleri işadamı ve profesörün İstanbul'a Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan giriş yaptığı andan itibaren mağdurları gören tüm kameraları inceleme altına aldı. Yapılan yüzlerce saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından mağdurların şüphelilerle buluştuğu tespit edildi. Bunu üzerine mağdurların ve şüphelilerin bindiği taksi plakasından aracı kullanan şoföre ulaşan ekipler, şüphelilerin ve mağdurların taksiden Yusufpaşa otobüs duraklarında indiğini öğrendi. Bunun üzerine çalışmalarını bu noktaya kaydıran ekipler yine güvenlik kameraları incelemesi sonucunda mağdurların götürüldüğü apartmanı tespit etti. Ardından apartmana nefes kesen bir operasyon düzenlendi.

NEFES KESEN OPERASYON

İşadamı ve profesörün tutulduğu apartmanın öğrenilmesi üzerine Rehine Kurtarma ve Müzakere timleri evin etrafını sardı. Tüm daireleri kontrol eden ekipler bir dairenin kapısının açılmaması üzerine ev sahibine ulaştı. Ev sahibinin 3 gün önce daireyi Arap kökenli birilerine kiraladığını söylemesi üzerine ekipler evin kapısını kırarak içeri girdi. Evin bir odasında elleri ve ayakları bağlı olarak tutulan Hafet Hussaın ve Prof. Dr.Saad Abed Jasım Almamoorı kurtarıldı. Evde rehinelerin başında bekleyen Mısır uyruklu Khaled E.(30) ile Irak uyruklu Rabah Abood K.(37) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin kameralarına anbean yansıyan operasyon anlarında da ekiplerin dairenin kapısını kırarak içeriye girdiği ve mağdurları kurtardığı görülüyor. Ardından polisler mağdurları evden çıkarıyor.

Filmleri aratmayan operasyonun ardından kurtulan işadamı ve profesör yakınlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anlar yaşayan işadamı ve profesör yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Bir sempozyum için İstanbul'a geldiklerini söyleyen mağdurlar sözde kendilerini sempozyuma götürecek kişilerle buluştuklarını fakat kaçırıldıklarını söyledi.

IRAK'TA DA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İstanbul'daki operasyonun bitmesiyle Irak polisinin de harekete geçerek şüphelilerle irtibatlı oldukları tespit edilen 4 kişiyi Bağdat'ta gözaltına aldığı öğrenildi. Bu kişiler arasında şüphelilerin ön ödeme olarak istedikleri 100 bin doların bırakıldığı döviz bürosunun sahibinin bulunduğu da belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Khaled E. ile Rabah Abood K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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