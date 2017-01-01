Fevzi ÇAKIR / HABERTÜRK ANKARA

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, Etibank'ın zarara uğratılmasıyla ilgili; bankanın eski sahibi Dinç Bilgin'e "nitelikli zimmet" suçundan verilen 6 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

BİLGİN'E 6 YIL 8 AY

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 27 Ekim 2000’de el konulan Etibank'ın eski sahibi Dinç Bilgin ile bankanın eski yöneticileri hakkında “Bankalar Kanunu’na muhalefet” suçundan açılan dava, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 21 Ocak 2016'da kararını açıklayan Mahkeme, Bilgin’in Etibank hakim hissedarı ve yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Betomek İnşaat Sanayi Anonim Şirketi’ne 1999 yılında kullandırılan 1 milyon lira kredinin (nitelikli zimmet) haksız suretle mal edinilmesini sağladığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, meydana gelen zararın, dava aşamasında giderilmesini ve sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak Bilgin'e verilen cezayı 6 yıl 8 aya indirdi. Heyet, ayrıca sanık Bilgin hakkında, Etibank A.Ş. ve bünyesindeki Çağlar Grubu firmalarına usulsüz krediler kullandırmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan ve hakkındaki kamu davalarının zaman aşımından dolayı düşürülmesine hükmetti.

BANKA YÖNETİCİLERİ DE CEZA ALDI

Mahkeme, sanıklardan İsmail Hakkı Karakaya, Şükrü Karahasanoğlu ve Zeki Ünal hakkında Etibank A.Ş yönetim kurulu üyesi olarak Betomek İnşaat Sanayi A.Ş’ye, 20 Ekim 1999’da kullandırılan 1 milyon lira tutarındaki kredinin haksız suretle mal edinilmesini (nitelikli zimmet) sağladığı gerekçesiyle sanıkların 6 yıl 8'er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Suç tarihinde Etibank Merkez Şube Müdürü olan Hakkı Cengiz Kırgül ile sanık Murat Yüksel'i, zimmet filine yardım ettiği gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklardan Zafer Mutlu, Ali Cüneyt Ortan, Önay Şevket Bilgin, Mustafa Dinçer, Mehmet Nail Keçili, Yasin Kadri Ekinci ve Cahit Demir hakkında açılan davaların zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesine hükmetti.

YARGITAY ONADI

Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne geldi. Yerel Mahkemenin verdiği zaman aşımı gerekçesiyle düşme kararlarını onayan Daire, Bilgin, Karakaya, Karahasanoğlu, Ünal, Kırgül ile Yüksel'in cezalarının onanmasına karar verdi.