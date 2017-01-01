15 Temmuz FETÖ başarısız darbe girişimininin ardından yurt genelinde FETÖ üyelerine ve destekçilerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İşte 25 Nisan 2017 Salı günü FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan, bylock kullanan ve tutuklanan kişi sayısı ve FETÖ operasyonları...

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İZMİR MERKEZLİ OPERASYONLARDA 15 KİŞİ YAKALANDI

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen memurlara yönelik İzmir merkez olmak üzere Aydın, Balıkesir, Adana ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda İzmir'de 10, Aydın'da 2, Balıkesir, Adana ve Van'da ise 1'er şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (AA)

KAYSERİ'DE 21 ESKİ ÖĞRETMEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 eski öğretmen adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan eski öğretmenlerin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor. (AA)

YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN 7 ZANLI EMNİYETE TESLİM EDİLDİ

Yunanistan sınırından yurt dışına kaçma girişiminde bulunurken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 7 zanlı emniyete teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri dün Yunanistan sınırında Serem köyü yakınlarındaki devriye sırasında 2'si çocuk 9 kişiyi yakalamıştı.

FETÖ şüphelisi oldukları tespit edilen zanlılar hudut karakolundaki ilk sorgularının ardından jandarmaya teslim edildi.

Yurt dışı çıkış yasakları bulunan ve mesleklerinden ihraç edilen eski Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı B.Y, eski TRT çalışanı yazılımcı E.K, doktor M.S.A, öğretmenler Ö.E, H.M.Ç, hemşire S.A ve zabıt katibi Y.E.G savcının talimatı üzerine jandarma tarafından sağlık kontrolü sonrası emniyete teslim edildi.

Öte yandan B.Y ve E.K'nin yapılan sorgusunda 3 ayrı suçtan arama kaydının olduğu öğrenildi.

Bu arada sınırda yakalanan 2 çocuk ise yakınlarına teslim edildi. (AA)

BURSA'DA 33 EĞİTİMCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 35 zanlıdan 33'ü adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 35 zanlıdan 33'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İki kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan İrfan Eğitimciler Derneğinin yönetici ve üyelerinden oluşan 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından 18 Nisan'da Bursa, Şanlıurfa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda gözaltına alınan 35 zanlının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asyayı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları ve 17-25 Aralık sonrası hükümet aleyhinde algı oluşturmak için gösteri ve eylem yaptıkları öğrenilmişti. (AA)

MANİSA MERKEZLİ OPERASYONLARDA 8 AVUKAT GÖZLATINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 avukat gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDYnin Manisadaki avukat yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Manisa, İzmir ve Ankarada eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 avukat gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (AA)

DENİZLİ ACIPAYAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İlçe Milli Eğitim Müdürü T.T, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (AA)