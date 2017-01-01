Tartışmalı Albatros arazisi satıldı

Büyükçekmece sahilinde yer alan ve çevrecilerin satılmaması için direndiği Albatros Parkı diye bilinen 30 dönümlük (516 ada 5 parsel) arazi, 11 Nisan’daki ihale ile ‘Ortak Girişim’ teklifi veren iki şirkete 160 milyon 30 bin liraya satıldı.

Gazete Habertürk’ten Uzay Kesmen'e konuşan belediye yetkilisi, “Bu alana belirtildiği gibi konut ve turizm alanı yapılması planlanıyor. Ancak orası park değil. Aslında bu arazi, Albatros Parkı’nın arka tarafındaki imarlı arazi. İmarı da yeni değil. 1972’den beri bu alan imarlı. Bu anlamda, parkı imara açıp sattılar demek doğru değil. Albatros Parkı denilen alan, o arazinin altındaki sahil şeridi” dedi.