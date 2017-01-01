FETÖ'cü askerler Dink cinayetini kaydetmiş

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 10 yıl sonra hazırlanan 125 sayfalık iddianamede 51 şüpheli yer aldı. İddianamede belirtildiğine göre Dink’in öldürülme anı, öncesi, sonrası dahil tüm süreç, FETÖ’nün amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere kayıt altına alındı. İddianamede, olay yerinde çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili şu tespitler yapıldı:

“Şüphelilerden Muharrem Demirkale’nin yönlendirmesi ve koordinasyonu altında görev yapan şüpheliler Yavuz Karakaya ve Bekir Yokuş tarafından kameraya aldıkları, cinayet öncesi, cinayetin işlenmesi sırasında ve cinayet sonrası istihbarat teknikleriyle Ogün Samast’ı ve tüm süreci FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda kullanmak üzere kayıt altına aldıkları belirlendi.”

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILAMADI

İddianameye göre, İstanbul Jandarma İstihbarat görevlileri şüpheli astsubay Yavuz Karakaya ile Bekir Yokuş tarafından alınan ve FETÖ’nün arşivinde bulunduğu tahmin edilen görüntülere ulaşılamadı. İddianamede, Dink cinayetini gerçekleştiren kamu görevlilerinin, eylemi planlayıp gerçekleştirdikleri, denetledikleri, cinayete nezaret ettikleri anlatıldı ve şu tespit yapıldı:

“Eylemi gerçekleştirecek potansiyel şüphelileri ve eylemi gerçekleştirenleri eylem öncesi bildikleri halde, FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda Dink’in öldürülmesini engellemedikleri, aksine suça iştirak ettikleri, cinayet sonrasında örgütün amaçları ve hedefleri doğrultusunda kamuoyu algısı oluşturmak için ‘Tetikçi Ogün Samast’ın elinde Türk bayrağı olduğu halde fotoğraf ve görüntülerini alarak’ medyadaki tetikçileri aracılığıyla yayınladıkları tespit edilmiştir.”

JANDARMA TEMMUZ 2006’DA HABERDAR OLMUŞTU

İddianamede, polis ve jandarmanın, Dink cinayetini bildiği tarihe de yer verildi. Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Okan Şimşek ve Veysel Şahin’in, Hrant Dink’in Yasin Hayal tarafından öldürüleceğinin planlandığı bilgisine, Hayal’in akrabası, jandarma haber elemanı Coşkun İğci vasıtasıyla, 2006 Temmuz ayında ulaştığı belirtildi. Jandarma ve emniyet istihbaratın, bu noktadan sonra müşterek hareket ettikleri de iddianamede belirtildi. Dink cinayeti eski polis müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Coşkun Çakar’ın, FETÖ yöneticileri olduğu belirtilen iddianamede, “Cinayete engel olmadıkları, FETÖ’nün amaç suçlarının gerçekleştirilmesi için Dink cinayetini araç suç niteliğinde görerek işlenmesine kasten engel olmadıkları, cinayetin işlenmesini bekledikleri, gerçekte 13.10.2005 tarihinden itibaren bu cinayetin işleneceğini bildikleri belirlenmiştir” tespiti yapıldı.

OLAY YERİNDE 9 JANDARMA GÖREVLİSİ

Hrant Dink’in öldürüldüğü Agos Gazetesi çevresinde, güvenlik kamera görüntüleriyle eşleşen HTS kayıtları, baz istasyonu ve sinyal bilgilerinden olay yerinde, cinayet öncesi ve sonrasında Ogün Samast ve Hrant Dink’i izleyen, cinayetin işlenmesine nezaret eden şüphelilerin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Emre Cingöz, Ecevit Emir, Yavuk Karakaya, Bekir Yokuş, Yusuf Bozca, Kadir Yıldırım, Eyüp Temel, Hacı Şefik Şimşek ve Niyazi Malkoç’un olduğu belirtildi. İddianamede, şüphelilerin telefon görüşmeleri yaptığı bilgisine de yer verildi.

İDDİANAMEDEN TESPİTLER

Trabzon Jandarma’dan İstanbul Emniyeti’ne eksik bilgi verildi.

Trabzon Jandarma her detayı biliyordu. Tabanca yakalanmadan, Ardeşen el yapımı olduğu yazıldı.

Dink cinayetinin görüldüğü 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı sahte belgelerle dinlendi.

Sanıklar, İstanbul Emniyeti’nde kurdukları C-5 isimli gizli birimde FETÖ bürosu gibi çalıştı, Ergenekon soruşturmaları burada yapıldı.

Dink cinayeti FETÖ’nün amacı doğrultusunda atılan ilk kurşundu.

Jandarmadaki bilgiler İstanbul Emniyeti ve MİT’te yoktu.

Alay Komutanı Ali Öz ile Yüzbaşı Metin Yıldız, cinayetle ilgili tüm detayları biliyordu.