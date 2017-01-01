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Maltepe'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Minibüs, karşı şeritteki taksiye çarptı. Maltepe D-100 karayolu Fındıklı bağlantı yolunda meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

27 Nisan 2017 Perşembe, 20:36:28 Güncelleme: 20:40:03 İHA

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, karşı şeride geçerek bir taksiye çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Maltepe D-100 karayolu Fındıklı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir minibüs karşı şeride dalarak içerisinde 3 yolcusu bulunan bir ticari taksiye çarptı.

Feci kazada taksinin ön kısmı tamamen içine gömülürken taksinin sürücüsü ve ön koltukta oturan yolcu araç içerisinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan minibüs sürücüsü ve taksinin arka koltuğunda bulunan iki yolcuyu çevredeki hastanelere kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda taksi sürücüsü ve ön koltukta oturan yolcu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede taksi sürücüsünün ve ön koltuktaki yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

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