28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mardin kadın polis
GÜNDEM

Başkanın yanında kadın polisi darp etti

Mardin Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan'a ait kuaförde yaptırdığı saçını beğenmeyen kadın polis memuru, kuaför Onur D. tarafından darp edildi

28 Nisan 2017 Cuma, 20:56:39 Güncelleme: 21:29:49

Mardin'de kadın polis memuru saçını yaptırdığı kuaför tarafından kuaförler odası başkanının yanında darp edildi. Yüzü kanlar içinde kalan kadın polis memuru tedavi altına alınırken, saldırgan ve kendisine yardım eden kardeşi gözaltına alındı.



Olay bugün saat 14.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan kuaförde meydana geldi. Mardin Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan'a ait kuaförde yaptırdığı saçını beğenmeyen kadın polis memuru, kuaför Onur D. ile tartıştı. Bunun üzerine kadın polis memuru Mardin Kuaförler Odası'na gitti ve Başkan İbrahim Porduğan ile görüştü. İddiaya göre kuaför Onur D., arkasından geldiği kadın polis memurunu darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dövülen kadın meslektaşlarını tedavi için hastaneye kaldırırken, kuaför Onur D. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi Hasan Can D.'yi gözaltına aldı.

HABERTÜRK HABER MERKEZİ

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mardin'de 4 askerin şehit düştüğü saldırının faili İzmir'de yakalandı
GÜNDEM

Mardin'deki terör saldırısının faili İzmir'de ...
Mardin'de 3 hudut karakoluna saldırı: 2 asker yaralı
GÜNDEM

Mardin'de 3 hudut karakoluna saldırı: 2 asker yaralı
Mardin'de kalp krizi geçiren 13 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti
GÜNDEM

13 yaşındaki Mehmet kalp krizinden öldü!
İranlı işadamı, 85 gün sonra Nusaybin'de kurtarıldı
GÜNDEM

Kaçırılan İranlı işadamı 85 gün sonra kurtarıldı
Turgut Özal kimdir?
GÜNDEM

Turgut Özal vefatının 24. yılında anılıyor
Mardin Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
GÜNDEM

Mardin Referandum sonuçları 2017 Evet Hayır oranı
Çatak'ta PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

VAN'DA PKK'LI 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Başkanın yanında kadın polisi darp etti
GÜNDEM

BAŞKANIN YANINDA KADIN POLİSİ DARP ETTİ
Kocaeli'nde feci kaza! En az 20 yaralı...
GÜNDEM

KOCAELİ'NDE FECİ KAZA! EN AZ 20 YARALI...
Bölgeye Özel Harekat sevk edildi...
GÜNDEM

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA!
Bakırköy'de dehşet! Önce yanındaki kadını vurdu sonra intihar etti
GÜNDEM

ÖNCE SİLAHLA YARALADI, SONRA İNTİHAR ETTİ
Ardahan'da bulunan 'Rus General'in esrarengiz cesedi
GÜNDEM

O CESEDİN NEDEN BOZULMADIĞI ORTAYA ÇIKTI!