Kafa kafaya çarpıştılar, ağabey öldü

Aydın Bozdoğan’da aynı işyerinde çalışan 2 kardeşten biri gececi biri gündüzcüydü. Yaşadıkları trajik kazadaki ayrıntılar yürekleri sızlattı. Gazete Habertürk'ün haberine göre İbrahim ve Kadriye Nural çiftinin iki çocuğundan birisi olan 30 yaşındaki Ali Nural, komşusunun evinde çıkan yangının söndürülmesine yardım etmek isterken işe geç kaldı. Muğla Kavaklıdere’de mermer ocağında abisiyle birlikte çalışan 28 yaşındaki Özcan Nural ise, köylerindeki yangını haber alınca sabah işten çıktıktan sonra mesaiye kalmadı ve hızla köyüne doğru yola çıktı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından motosikletiyle yola çıkan Ali Nural ile yangının söndürüldüğünden haberi olmadığı için bir an önce köyüne ulaşmaya çalışan Özcan Nural’ın kullandığı motosiklet, anayolda kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin kazayı görmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

ABİSİ OLDUĞUNU 24 SAAT SONRA ÖĞRENDİ

Başından ağır yaralanan Ali Nural, Yatağan, Muğla ve son olarak Denizli Server Gazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ali Nural, tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Kaza yaptığını ve çarpıştığı kişinin abisi olduğunu 24 saat sonra öğrenen Özcan Nural ise Nazilli’de yapılan ilk tedavisinin ardından ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Abisinin ölümünden habersiz olan Nural’ın kolu ve bacağında kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Ali Nural ise toprağa verildi.