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1 Mayıs'ta metro çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki 1 Mayıs'ta metro çalışıyor mu? İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan metro açıklaması...

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:35:01 Güncelleme: 10:38:13

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle İstanbul'da güvenlik sebebiyle metro seferlerinde de düzenlemeler yapıldı. Peki 1 Mayıs'ta metro çalışıyor mu? İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama...

1 MAYIS'TA METRO ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valiliği'nin aldığı tedbirler kapsamında İstanbul'un bazı noktalarında metro istasyonları kapatıldı. Metrolar, kapalı istasyonlardan transit geçiş yapacak. İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan 1 Mayıs açıklamasında;

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi İstanbul ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. İşçi ve emekçilerimizin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması devletimizin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır.

1 Mayıs'ın işçi ve emekçilerimizle huzur ve barış içerisinde kutlanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır: O İlimiz genelinde; vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 30 bin 101 emniyet mensubumuz görev alacaktır.

Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için saat 05.00 itibariyle sadece Osmanbey, Taksim ve Şişhane Metro istasyonları kapalı kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geçiş yapacaktır. Ayrıca Kabataş-Taksim Füniküler hattı ve Karaköy-Tünel Füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy İskeleleri (Dentur ve Turyol İskeleleri dahil) hizmet vermeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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