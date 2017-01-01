Pilotlar Marmara Denizi'ni kirletenleri 500 metreden ihbar etti

Türk Hava Yolları'nın pilotları cumartesi günü 500 metre yükseklikten gördükleri Marmara Denizi'ndeki sintine boşaltan gemiyi Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne ihbar etti. Bir pilotun, "7 milde bir gemi tamamen sintinesini boşaltmış. Çok kötü çevre için" anonsu dikkat çekerken ihbar üzerine ilgililerin sintine boşaltan gemiyi bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi.



İstanbul'da iniş ve kalkışlarda pilotların binlerce metre yükseklikten gördükleri, denizi kirleten gemilerle ilgili yaptıkları ihbarlar çevre kirliliği ile mücadelede önemli yer teşkil ediyor. Son örnek ise cumartesi günü yaşandı. Marmara Denizi'ndeki sintine kirliliğini ihbar eden pilotlar, görevlilerin harekete geçmesini sağladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşan bir THY uçağının pilotu, "7 milde bir gemi tamamen sintinesini boşaltmış. Çok kötü çevre için" anonsunda bulundu.Türk Hava Yolları'nın Kamerun'un Yaounde kentinden gelen Boeing 737-900 tipi yolcu uçağının pilotu da inişte yaklaşık 500 metre yükseklikte Marmara Denizi'ndeki sintine kirliliğini gördü.



HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, gördüğü manzara karşısında duyarsız kalmayan TK667 sefer sayılı uçağın pilotu da hemen Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne gemiyi ihbar etti. THY pilotu, "Efendim yaklaşık 8.5 milde deniz kirliliği mevcut. Bir gemi tahmin ediyorum sintine boşaltmış gibi görünüyor. Rapor edildi mi?" bilgilendirmesinde bulundu. Pilotların ihbarı sonrası durumun hemen ilgili birime iletilmesi üzerine çalışma başatıldığı öğrenildi.



19 GEMİYE 500 BİN TL CEZA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gemi bekleme-demir bölgeleri, boğaz hattı ile marina ve balıkçı barınaklarında deniz kirliliği yaptığı tespit edilen Türk veya yabancı tüm deniz araçlarına ceza işlem uyguluyor. 2016 yılının ilk yarısında 19 gemiye toplam 500 bin lira ceza uygulandı. Kocaeli Belediyesi ise geçtiğimiz yıl İzmit Körfezi'ne dökülen yüzey sularındaki incelemeler ve denetimler sonucunda 14 gemiye toplam 884 bin 520 TL ceza kesti.



GEMİYE 60 BİN TL CEZA

2016 Şubat ayında Muğla'nın Fethiye İlçesi açıklarında denize sintine bırakarak kirleten Hollanda bayraklı 'Deo Volente' isimli gemiye 60 bin lira para cezası kesildi. Geminin kaptanı Hollandalı 34 yaşındaki Ewoud Leendert hakkında "Çevreyi kasten kirletmek" suçlamasıyla hazırlanan dosya, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yine geçtiğimiz Kasım ayında Antalya Limanı'nda denizi kirlettiği tespit edilen Panama bayraklı ABM Discovery isimli kuru yük gemisine de 106 bin 634 lira idari para cezası verildi.