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"EGE TV" yayın hayatına son verdi

İzmir ve Ege Bölgesi'nin uydudan izlenebilen yerel kanallarından olan Ege TV, dün gece yayın hayatını noktaladı.

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:13:47 Güncelleme: 16:21:54

Bir süredir maddi sorunlar yaşayan Ege TV'nin 1 yıldır el değiştireceği konuşulan konular arasındaydı. İzmir ve Ege Bölgesi'nin uydudan izlenebilen yerel kanallarından olan Ege TV, dün gece yayın hayatını noktaladı.

Yönetim kurulunun ve Ege TV'nin sahibi Cem Bakioğlu'nun aldığı kararla kapanan Ege TV, 23 yıllık yayın hayatını böylece sonlandırmış oldu.

Kapanma kararının ardından kanal çalışanları 1 Mayıs'ta işsiz kaldı. Dün gece son yayınını yapan Ege TV'de canlı yayında çalışanlar gözyaşlarına boğuldu.

Kanalın spikerleri, dün son yayını nedeniyle ekran karşısına geçti. Kanalda geçen günlerini anlatan spikerler, yayın sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Spikerler, ağlayarak ekranlara veda ederken, kanalı izleyen herkes de duygusal yayında hüzünlendi. Ege TV'nin kapanmasıyla da İzmir'de yayın yapan bölgesel bir televizyon kalmadı. Bu duruma sosyal medyada da bazı kullanıcılarda dikkat çekti. İzmir'in Türkiye'nin en büyük 3. büyük şehri olduğunu hatırlatan kullanıcılar, kanala sahip çıkılmaması nedeniyle tepki gösterdi.

23 yıllık Ege'nin ilk bölgesel televizyonu Ege TV, son yayını yaparak ekranlara veda ederken, canlı yayın sırasında kanalın kapanması nedeniyle tüm çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

KANAL NEDEN KAPANDI?

İzmirli bir grup iş adamı tarafından 1994 yılında Ege'deki il bölgesel televizyon olarak kurulan ve 23 yıl kesintisiz bir şekilde yayın yapan Ege TV'de, son aylarda maddi krizler baş göstermişti. Yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle de çok sayıda personel işten çıkarılmış ve kanalında yayın hayatına son verileceği bildirilmişti. İş adamı Cem Bakioğlu'nun sahibi olduğu Ege TV ve Radyo Ege, son yayınını da yaptı. 23 yıldır, İzmir'den yayın yapan kanalın ve radyonun son yayını sırasında ise duygu dolu anlar yaşandı.

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