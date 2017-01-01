Kâğıt dolu torbayı balkondan attı, polis suçüstü yaptı

Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, benzerleri filmlerde görülen bir operasyonla Ankara’da aylardır aranan dolandırıcılardan birini suçüstü yakaladı. Olay, 27 Nisan günü Keçiören’de yaşandı. Nilüfer Tokgöz’ü ev telefonundan arayan şebekenin elemanlarından Mehmet K. kendisini polis amiri olarak tanıttı.

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre Tokgöz’e, “Kimlik bilginiz teröristlerce kullanıldı. Bankada para hareketleriniz oldu. Bankadaki tüm paranızı çekin. Biz teröristleri yakalayacağız. Paranızı çekin sonra eve gidip bizden haber bekleyin” dedi. Panikleyen Tokgöz, bankaya giderek hesabındaki 21 bin 815 doları çekerek evine doğru yola çıktı. Tokgöz, karakola gitmeye ve olayı anlatmaya karar verdi; Altındağ Karakolu’na gitti. Tokgöz, kendisini arayan amiri sordu ve başından geçenleri anlattı.

Polisler, Tokgöz’e, bir dolandırıcılık çetesinin kendisini aramış olabileceğini belirterek, arayan kişiye, “Eve gel parayı vereceğim” demesini tembihledi. Tokgöz, evine gitti.

BALKONDAN ATTI

Polisler, bu sırada evin çevresinde gerekli önlemleri aldı. Tokgöz, bir süre sonra yeniden arayan Mehmet K.’ya “Eve gel paraları balkondan aşağı atacağım” dedi. Mehmet K. bina girişine geldi. İkinci katta bulunan Tokgöz’den parayı atmasını istedi. Balkona çıkan Tokgöz, para süsü verilen kâğıtlarla dolu bir torbayı aşağıda bekleyen Mehmet K.’ya attı. Torbayı alan Mehmet K., olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı. Mehmet K.’nın, Halil K. adlı bir başka kişiyle beraber onlarca vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Polis, diğer şüpheli Halil K.’nın peşine düştü.