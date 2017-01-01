Siyasetin gözü CHP'de! Açıklamalar sertleşti

CHP'de 16 Nisan referandumunun ardından 2019 seçimine yönelik adaylık ve olağanüstü kurultay çağrıları tartışılmaya devam ediyor.

Referandumun ardından, CHP yönetimine eleştirileri ile gündeme gelen CHP Mersin Milletveki Fikri Sağlar'ın, bu düşüncelerini Akşam gazetesine verdiği röportajda tekrar dile getirmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Tek adam' nitelemesinde bulunarak parti içi demokrasi konusunda eleştiriler getirmesi tartışmaları başlatan en önemli gelişme oldu.

Parti içi tartışmalarla ilgili grup toplantısında "Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım" diyen Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük yankı uyandırdı.

FİKRİ SAĞLAR HAKKINDA DİSİPLİN SÜRECİ VE OLAĞAN KURULTAY

Sağlar'ın gazeteye verdiği demeçle ilgili olarak, Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) disiplin süreci başlatıldı. Aynı MYK'da olağan kurultay sürecinin başlatılması kararının alındığı da CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl tarafından açıklandı ve olağanüstü bir kurultayın mümkün olmadığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE İNCE'DEN TEPKİ

Kurultay kararının alındığı ve Fikri Sağlar hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı gün, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözleri için "Önemli olan farklı düşüneni, muhalefet edeni kapının önüne koymak değil, seçim akşamları kapının önünü bayram yeri haline getirebilmektir." mesajını paylaştı.

— Muharrem İNCE (@vekilince) May 3, 2017

BAYKAL'IN AÇIKLAMALARI

CHP'de tartışmanın bir başka boyutu ise Baykal'ın açıklamaları ile başladı. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CNN Türk'te katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı olması halinde arkasında olacaklarını, olmaması halinde ise çekilmesi gerektiğini söyledi.

HAYIR CEPHESİNDE ADAYLIK TARTIŞMASI BAŞLATAN SÖZLER

Bu sözler yüzde 48.6'lık 'Hayır' cephesi için 'Cumhurbaşkanı adayı' tartışmasını başlattı. Bu çağrıya karşı yönetimden süreçle ilgili olarak değerlendirmelerin yapılacağı, en uygun seçeneğin hangisi ise onda karar kılınacağı yönünde açıklamalar geldi.

SAĞLAR'DAN TEPKİ

Hakkındaki disiplin süreci kararını değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, katıldığı televizyon programlarında ve Twitter hesabından tepki gösterdi. Sağlar, söylediği sözleri, her platformda dile getirdiğini belirterek, hakkındaki disiplin sürecinin, Akşam gazetesine bu röportajı vermesi nedeniyle başlatıldığını ifade etti.

CHP YÖNETİMİ ÇAĞRILARA NASIL BAKIYOR?

CHP yönetiminden yaşanan tartışmalara ilişkin son açıklama CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ten geldi. Habertürk TV'ye konuşan Levent Gök, "Herkesin bir iddiası olabilir ama kurultay süreci başlamıştır, mücadele platformu açılmıştır." dedi. CHP'nin 2019 Cumhurbaşkanı seçimi için aday belirlemesine yönelik çağrılar içinse Levent Gök, partinin henüz referandum sonuçlarını değerlendirdiğini ve en doğru kararın tüm kesimlerle istişareler sonucunda verileceğini açıkladı.

BAYKAL'DAN DA O SÖZLERE TEPKİ

İstanbul'un eski Belediye Başkanı Ahmet İsvan'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Deniz Baykal yan yana fotoğraf verdi. Buradaki tören öncesinde gazetecilerin, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin soruya Deniz Baykal, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.