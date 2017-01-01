Eskişehir'de hayvanat bahçesinde tüyler ürperten görüntü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta açtığı hayvanat bahçesinde bir rakun tellerdeki elektrik akımına kapıldı. Ziyaretçilerin kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayılırken, vatandaşlar da tepkilerini dile getirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, daha önce hayvanat bahçesi açılmasına karşı kampanya başlatan HAYTAP "Böyle modern bir belediye başkanına tutsak hayvanlara gardiyanlık yapmak yakışmıyor. Protesto etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, hayvanat bahçesindeki görüntüler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eskişehir Hayvanat Bahçemizde, Koati cinsi rakun kendi yaşam alanındaki çit engelini aşarak kısa aralıklarla düşük voltaj verilen engel çitinin arasına sıkışmıştır. Koati burada yaşadığı kısa şokun arkasından görevlilerimiz tarafından sıkıştığı yerden çıkartılmış ve karantinaya alınmıştır. Gerek sosyal medyada, gerek bazı yayın organlarının internet sitelerinde, oradaki bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler farklı şekilde değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Talihsiz kazayı yaşayan hayvanımızın, veteriner hekimlerimiz tarafından kontrolleri yapılmıştır. Tam anlamıyla sağlığına kavuşmasının ardından yaşam alanına geri bırakılacaktır" denildi.