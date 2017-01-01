ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Eskişehir
GÜNDEM

Eskişehir'de hayvanat bahçesinde tüyler ürperten görüntü

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, hayvanat bahçesindeki görüntüler üzerine bir açıklama yaptı

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:06:09 Güncelleme: 16:24:38 İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta açtığı hayvanat bahçesinde bir rakun tellerdeki elektrik akımına kapıldı. Ziyaretçilerin kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayılırken, vatandaşlar da tepkilerini dile getirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, daha önce hayvanat bahçesi açılmasına karşı kampanya başlatan HAYTAP "Böyle modern bir belediye başkanına tutsak hayvanlara gardiyanlık yapmak yakışmıyor. Protesto etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, hayvanat bahçesindeki görüntüler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eskişehir Hayvanat Bahçemizde, Koati cinsi rakun kendi yaşam alanındaki çit engelini aşarak kısa aralıklarla düşük voltaj verilen engel çitinin arasına sıkışmıştır. Koati burada yaşadığı kısa şokun arkasından görevlilerimiz tarafından sıkıştığı yerden çıkartılmış ve karantinaya alınmıştır. Gerek sosyal medyada, gerek bazı yayın organlarının internet sitelerinde, oradaki bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler farklı şekilde değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Talihsiz kazayı yaşayan hayvanımızın, veteriner hekimlerimiz tarafından kontrolleri yapılmıştır. Tam anlamıyla sağlığına kavuşmasının ardından yaşam alanına geri bırakılacaktır" denildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 6 dakika önce
    hayvanat bahçeleri,yunus balina su parkları,sirk gibi yerler kapatılmalı çok acil olarak,doğa koruma parkları kurulup vahşi hayvanlar devlet gözetimi altında doğal yaşam sürmeliler...
  • Misafir 13 dakika önce
    yasam alani?
  • Misafir 19 dakika önce
    ya su memlekette bir kişide yanlıs yaptık desin, Basaksehirli oyuncular gazeteci döver sucları yok, hayvana elektrik carpar suclu hayvan , hayvanın sucu yoksa bunu cep telefonu ile ceken sucludur, ne zaman düzeliriz
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Eskişehir'de talihsiz ölüm! Yaralı olarak kurtulmuştu ama...
GÜNDEM

Eskişehir'de talihsiz ölüm! Yaralı olarak kurtulmuştu ama. ...
Eskişehir'de 14 yaşındaki kıza, üvey baba ve kardeşiyle öz kuzeni tecavüz etti
GÜNDEM

Eskişehir'de mide bulandıran olay!

Eskişehir'de kız kardeşler anne ve babalarını polise ihbar etti
GÜNDEM

Anne ve babalarını polise ihbar ettiler!
Müteahhitler bahse girdi, sonuç evet çıkınca daireyi aldı!
GÜNDEM

'Evet' çıktı, daireyi aldı!
Türkiye genelinde huzur operasyonu başlatıldı
GÜNDEM

Türkiye genelinde huzur operasyonu başlatıldı
Eskişehir'de öz kızına tecavüz eden babaya 45 yıl hapis
GÜNDEM

Öz kızına tecavüz eden babaya 45 yıl hapis
TSK: Son bir haftada 78 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TSK: SON BİR HAFTADA 78 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Eskişehir'de hayvanat bahçesinde tüyler ürperten görüntü
GÜNDEM

HAYVANAT BAHÇESİNDE TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ
Adana'daki katliamda ölenlerin son görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM

EMEKLİ VALİ, KATİLİYLE AYNI KAREDE
CHP'den Gül'ün açıklamalarına ilk tepki
GÜNDEM

CHP'DEN GÜL'ÜN AÇIKLAMALARINA İLK TEPKİ
Bolu'da zihinsel engelli genci öldüren 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEM

ENGELLİ GENÇ BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNMUŞTU, KARAR ÇIKTI!
Antalya'da AIDS hastasının kanlı eylemine kimse müdahale edemedi
GÜNDEM

KİMSE CESARET EDEMEDİ! ELDİVENLERİ TAKIP BEKLEDİLER