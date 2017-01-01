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‘Kuma’ getiren koca için 1 yıl hapis istendi

Kahramanmaraş’ta V.Ç., eve kuma olarak ikinci bir kadın getirdi. Psikolojisi bozulup intihara kalkışan ilk eşi D.Ç., şikâyetçi oldu. Yerel mahkeme kocayı beraat ettirirken, Yargıtay kararı “Merhamet ve sevgiyle bağdaşmayan kötü muamele suçu var” diyerek bozdu. V.Ç., 1 yıl hapisle yargılanacak

07 Mayıs 2017 Pazar, 03:26:10 Güncelleme: 03:29:04

Yargıtay’ın kararına konu olay, 2011 yılında Kahramanmaraş’ta yaşandı. V.Ç. ile D.Ç. çiftinin ilişkileri, bir süre sonra bozuldu. Koca V.Ç., kuma olarak aldığı kadını eşi ile yaşadığı evine götürdü ve birlikte yaşayacaklarını söyledi. V.Ç., eşi D.Ç.’ye karşı sorumluluklarını yerine getirmeyerek kötü davranmaya başladı. Durumu kabullenmeyen D.Ç.’nin psikolojisi bozuldu, intihar girişiminde bulundu. D.Ç., kocası hakkında suç duyurusu yaptı.

MAHKEME ‘BERAAT’ ETTİRDİ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, koca V.Ç. hakkında soruşturma başlattı. Kuma olayını tespit eden savcılık, V.Ç. hakkında eşine karşı “kötü muamele” suçunu işlediği iddiasıyla dava açtı. Yargılama Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme, sanık V.Ç.’nin eyleminin ceza yargılaması bakımından suç teşkil etmediğini belirterek, beraatına karar verdi. Karar, savcılık tarafından temyiz edildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Dosya, Yargıtay 18. Ceza Dairesi’ne geldi. Daire, yerel mahkemenin beraat kararını bozdu. TCK’nın 232. maddesinin yaralama, tehdit, sövme gibi eylemler dışında kalan ve failin aynı konutta birlikte yaşadığı kişilere karşı gerçekleştirdiği mağdura bedenen veya ruhen zarar veren eylemleri kötü muamele suçu olarak düzenleyip yaptırıma bağladığı anlatıldı. Maddenin gerekçesinde “Her türlü kötü muamele suçun oluşmasını olanaklı kılmaz, kötü muamelenin merhamet, acıma ve şefkatle bağdaşmayacak nitelikte bulunması gerekmektedir” denildiği anımsatılan kararda, şu tespitlere yer verildi:

“Merhametle bağdaşmayan, mağdura bedenen ve ruhen zarar veren eylemlerin kötü muamele olarak kabulü gerekir. Sanığın eve kuma getirdikten sonra eşine kötü davrandığı, müştekinin intihara teşebbüs ettiği, sanığın davranışlarının sevgi ve merhametle bağdaşmayan, müştekiye ruhen zarar veren kötü muamele niteliğinde olduğu ve kötü muamele suçunun oluştuğu gözetilmeksizin beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır.”

1 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK), “kötü muamele” başlıklı maddesinde “Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmüne yer veriliyor. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası, koca V.Ç. yeniden yapılacak yargılamada hüküm uyarınca 1 yıla kadar ceza alabilecek. Karar, benzer durumlar için de emsal olacak.

 

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