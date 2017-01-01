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Arkadaşları şaka sandı ama cesedi çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı mesire alanı bölgesinde suya giren 16 yaşındaki genç boğuldu

07 Mayıs 2017 Pazar, 14:40:14 Güncelleme: 14:44:30

Tarsus'ta dün öğle saatlerinde 4 arkadaşıyla birlikte Berdan Barajı mesire alanı hayvanat bahçesi bölgesinde suya giren 16 yaşındaki Ahmet Selman Yurtsever, iddiaya göre bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşlarının şaka yaptığını zannettiği genç bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre; Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine önce 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin iki dalgıcının aramaları sonuç vermeyince, olay yerine Mersin Sahil Güvenlik ve Sualtı Arama dalgıçları da geldi. Ayrıca Avcılar Kulübü de kanolarla arama çalışmalarına destek verdi.

KARLARIN ERİMESİ VE YAĞIŞ SU SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

Bahar aylarıyla birlikte karların erimesi ve son günlerde yüksek bölgelere yağmur yağması nedeniyle su seviyesinin oldukça yükseldiği bölgede, arama çalışmaları acı haberle son buldu. Yurtsever'in cansız bedeni akşam saatlerinde sudan çıkarıldı. Tarsus Borsa İstanbul Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yurtsever'in yakınları acı haberle birlikte gözyaşlarına boğuldular.

Yurtsever'in cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü. Talihsiz gencin cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığı'nda yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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