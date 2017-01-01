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Organ avcıları! 2 Türk doktora büyük suçlama!

‘Sağlık turizmi’ diyerek Ukraynalı dar gelirlileri kandırıp organlarını Türkiye ve Filipinler’de pazarlayan çetenin üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşının doktorlar Hakan Tarakçıoğlu ve Yahya Öztel olduğu anlaşıldı. Doktorlar 3 milyon dolar kefaleti ödeyemedi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 02:51:17 Güncelleme: 03:01:47 HABERTURK.COM

Ukrayna polisi geçen ay “Sağlık turizmi” diyerek Türkiye’ye getirdikleri dar gelirlilerin organlarını pazarlayan çeteyi çökertti. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre ayda 4-5 kişiyi Türkiye’ye getiren, ‘operasyon’ başına 80-100 bin dolar kazanan çetenin organizatörü olduğu iddiasıyla 2 Türk Kiev’in Borispol Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Kiev savcılığının yürüttüğü soruşturmanın detaylarına Habertürk ulaştı. Soruşturma aşamasında isimleri gizlenen iki Türk doktorun Hakan Tarakçıoğlu ve Yahya Öztel olduğu ortaya çıktı. Savcılığın iddialarına göre, Tarakçıoğlu ile Öztel, ‘sağlık turizmi’ni paravan olarak kullanıyor. Soruşturmada tutuklanan biri kadın iki Ukraynalı, iddiaya göre dar gelirli Ukraynalıları bulup organlarına karşılık 13-15 bin dolar teklif ediyor. Türk doktorlar ise bu kişileri ameliyat için Türkiye ya da Filipinler’e götürerek böbreklerini alıyor. Masrafları çete karşılıyor, organlar 100 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

KEFALETİ ÖDEYEMEDİLER

Yakın zamanda davanın ilk duruşmasında hâkim karşı- sına çıkan Türk doktorlar suçlamaları reddederek “Yaptığımız her şey yasaldı. Bu kişiler, hastalarımızın donörleri ve yakınlarıydı. Hastalarla aralarında dostluk ilişkisi olduğunu kendileri beyan etti” dedi. 8-15 yıl hapisle yargılanan Tarakçıoğlu ile Öztel için 3 milyon dolar kefalet istendi. Ancak ücreti ödeyemeyen doktorlar tahliye olamadı. Duruşma 9 Haziran’a ertelendi.

ULUSLARARASI ÇALIŞIYORLAR

Sağlık alanında işletme yüksek lisansına sahip olan Hakan Tarak- çıoğlu, on yıldır sağlık turizmi alanında çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de birçok hastanede direktörlük yapan, medikal şirket sahibi Tarakçıoğlu, 3 yıl önce Amerika’da açtığı sağlık merkezi ile “sağlık turizmi” sektörüne girdi. Tutuklu doktorun Ukrayna ve Kazakistan’da da sağlık merkezleri var. Doktor Yahya Öztel ise uzun süredir Ukrayna’da yaşıyor. Kiev Tıp Fakültesi’nde bir süre kardiyoloji uzmanı olarak da çalışan Öztel’in Ukrayna merkezli ‘sağlık turizmi’ şirketi Rusya’da da çalışmalar yapıyor.

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