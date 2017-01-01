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Gaziantep'te 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi

Tesis ve kesimhanenin ortakları olduğu iddia edilen N.K., A.D., M.Y gözaltına alırken, ele geçirilen et ve sakatatların imha edileceği açıklandı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:42:44 Güncelleme: 15:46:17 İHA

Gaziantep'te jandarma, zabıta ve gıda denetim uzmanları kaçak bir kesimhaneye düzenledikleri operasyonda 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde bulunan ruhsatsız bir entegre et tesisleri ve kesimhanesinde at ve eşek kesildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Denetim uzmanları ve Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları baskında gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. İçeride yaklaşık 3.5 ton kesilmiş at ve eşek eti tespit eden ekipler, tesislerin yakınında bulunan arazideki ağaca bağlı bulunan 3 adet tay ele geçirildi.

"TEMİZ İNSANLARA BENZİYORLARDI"

Mahalleli işletmenin at ve eşek eti kesildiğinden haberleri olmadığını belirtirken, işletmenin hijyen kurallarını uymadığını bilmediklerini ifade etti. Tesisin mikrop yuvası olduğunu operasyondan sonra fark ettiklerini söyleyen mahalleli, çocukların ise habersiz tesis çevresinde oyun oynadığını ifade etti. Mahalle sakinlerinden Mehmet Delibaş, "Yaklaşık 3-4 haftadır kesim yapılıyordu. Biz duyuyorduk ama gözümüzle görmediğimiz için inanmıyorduk. Sahipleri temiz insanlara benziyordu. Bundan önce yine şikayet olmuştu, bir şey çıkmamıştı. Yine aynı zannettik. Polis, jandarma ve zabıta geldiğinde yine aynı zannettik. 3 kamyon et yakalanmış. Buradan 3 tay çıkarılmış. Buralarda büyükbaş hayvan beslendiği için kokuyu fark etmiyorduk. Onların pisliğinden anlamıyorduk" dedi.

ETLER İMHA EDİLECEK

Ekipler, tesis ve kesimhanenin ortakları olduğu iddia edilen N.K., A.D., M.Y'yi gözaltına alırken, taylara ise hayvanat bahçesine göndermek üzere el koydu. Ekiplerin yaptığı inceleme ve tespitlerde tesislerin hijyen kurallarına uymadığı belirlenirken, belediye temizlik ekipleri tarafından içeriden yaklaşık 16 ton et, sakatat ve atık çıkarıldı. Ele geçirilen et ve sakatatların imha edileceği açıklandı.

İncelemenin ardından işletme mühürlenirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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