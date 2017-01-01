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Mustafa Sarıgül, Tony Blair ile Londra'da görüştü

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri, Avrupa'nın geleceği ve diğer bölgesel konular ele alındı. Sarıgül, görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu

16 Mayıs 2017 Salı, 21:00:43 Güncelleme: 21:21:24

İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ile Londra'da yaklaşık 1.5 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Mustafa Sarıgül, bu görüşmenin detaylarını Twitter hesabından paylaştı.

Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri, Avrupa'nın geleceği ve diğer bölgesel konuları değerlendirdiklerini açıklayan Sarıgül, bu görüşmenin iki ülke siyaseti açısından faydalı olacağını düşündüğünü belirtti.

Sarıgül görüşme ile ilgili olarak, "Avrupa'da yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlar, kitleleri yanlış kişilerin peşinden sürüklememesi için siyasilere ve sivil topluma düşen görevler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Avrupa'da aşırı milliyetçiliğin, İslam düşmanlığının ve diğer radikal eğilimlerin güçlenmesi ile ilgili endişelerimi ilettim.

Hollanda ve Fransa'daki seçim sonuçlarını olumlu gördüğümü ancak; Avrupa'da aşırı sağın önemli bir aktör olarak ortaya çıkmasının, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu olduğunu belirttim.

AB üyeliğinin, Türkiye Cumhuriyeti için stratejik bir hedef olduğu, Türkiye'nin katılımının her iki tarafa da katkı sağlayacağı ortak düşüncemizdi.

İngiltere'nin AB'den kopuşunu önlemeye yönelik çalışmalarına takdir ile yaklaştığımı kendisine ilettim.

Diğer yandan, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini koparmadan, demokrasi ve hukuk devletini teşvik edecek politikalar izlemesinin önemini tekrar dile getirdik.

Uzun süre muhalefette kalmış bir siyasi akımı, yıllar sonra iktidar ile buluşturan ve aynı zamanda AB kurumlarında ciddi tecrübe sahibi olan Sayın Blair ile yaptığımız görüşme son derece olumlu ve verimli geçti." açıklamasında bulundu.


 

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