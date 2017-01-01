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'O Gece' belgeseli yayına başladı

TRT'deki belgeselde gazeteciler 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlatıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:37:15 Güncelleme: 11:50:41

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlar bu kez basın mensuplarının gözüyle belgesel oldu. TRT'de yayınlanmaya başlayan "O Gece" belgeselinde gazeteciler daha önce hiç yayınlanmamış görüntülerle yaşadıklarını anlatıyor.

Zülküf Aydın'ın yönetmenliğini yaptığı belgeselde muhabirler, kameramanlar, foto muhabirleri sokaklarda; yayında olan spikerler de ekran başında yaşadıkları duygusal anları izleyiciyle paylaşıyor.

Habertürk TV Ankara bürosundan Aysun Torun ve Ümit Yalman da o gece gördüklerini izleyicilere anlatacak isimler arasında yer aldı.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nin katkılarıyla yayınlanan programda, her basın mensubu 6 dakika süreyle o geceyi anlatıyor.

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