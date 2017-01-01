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Atalay Demirci hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Atalay Demirci'nin yargılanmasına 17 Ağustos'ta başlanacak

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:56:08 Güncelleme: 16:57:02 İHA

Komedyen Atalay Demirci hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, komedyen Atalay Demirci hakkında hazırlanan iddianame Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Demirci'nin yargılanmasına 17 Ağustos'ta başlanacak. İddianamede Demirci'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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