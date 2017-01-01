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Kadıköy'de metro kazısında soygun tüneli ortaya çıktı

Tünelin kuyumcuya doğru kazılmış olması, akıllara bir soygun girişimi olduğu ihtimalini getirdi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:51:12 Güncelleme: 11:51:55

İstanbul'un Kadıköy İlçesi Bostancı Mahallesi’nde bulunan Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde önceki akşam yapılan Dudullu- Bostancı Metro Hattı kazı çalışmaları sırasında, 7 metre uzunluğunda tünel bulundu. Tünelin bir ucu cadde üzerindeki kuyumcuya 2 metre kala biterken, diğer ucunun ise karşı kaldırıma doğru ilerlediği tespit edildi. Ancak, tünelin bir çıkış noktası bulunamadı. Tünelin kuyumcuya doğru kazılmış olması, akıllara bir soygun girişimi olduğu ihtimalini getirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

KABLO ÇEKİLDİĞİ SIRADA ÇIKTI

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen ve Ceyhun Akça'nın haberine göre, işçilerin kablo çektiği sırada bir çökme oluştuğunu söyleyen kuyumcunun sahibi Yaşar Güder, “İşçiler çukuru fark etmiş. Gerekli incelemeler yapıldı. Tünelin nereye gittiğini araştırdık. Binanın arkasındaki yerlere baktık. Ama tünel bizim kuyumcu dükkânına 2 metre kala bitiyor” diye konuştu. Güder, tünelin soygun amaçlı kazılmış olabileceği ihtimaline ilişkin ise “Dükkânda 1.5 milyon TL civarında mal var. Tedbirimizi alıp tüneli betonla kapatacağız” dedi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    Allah korkusu kalmamış bazılarında. Ben birinin tek kuruşunu haksız alsam, içim içimi yerdi sanırım.
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