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Kars'ta temizlik görevlisini öldüren kadın teslim oldu

Ebru I.'nın ifadesinde "Erkan E., uzun zamandan beri beni telefonla arıyordu. Mesaj atıyordu ve çeşitli şekillerde beni taciz ediyordu. Kendisini defalarca uyardım ama dinlemedi. Onun için vurdum" dediği öğrenildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:19:45 Güncelleme: 17:21:58

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi Erkan E.'yi öldüren Ebru I. teslim oldu. Şüpheli kadın, Erkan E.'nin kendisini taciz ettiğni ileri sürdü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Tacettin Durmuş'un aktardığı bilgilere göre, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne giden Ebru I. iddiaya göre dün akşam saatlerinde, temizlik görevlisi olarak çalışan Erkan E.'yi tabancayla vurdu. Göğsüne isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan temizlik görevlisi doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis katil zanlısını ararken, Ebru I., eşi F.I. ve olayda kullandığı silah ile polis merkezine giderek "Devlet hastanesinde birini vurdum" diyerek teslim oldu. Ebru I.'nın ifadesinde "Erkan E., uzun zamandan beri beni telefonla arıyordu. Mesaj atıyordu ve çeşitli şekillerde beni taciz ediyordu. Kendisini defalarca uyardım ama dinlemedi. Onun için vurdum" dediği öğrenildi. Kadil zanlısı kadın ve eşi sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

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