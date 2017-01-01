Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında FETÖ adına suç işlemek suçlamasıyla operasyon başlatıldı.

SUÇLAMALAR

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre; Sözcü gazetesine "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "cumhurbaşkanına fiili saldırıyı kolaylaştırmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı kolaylaştırmak" suçlamasıyla operasyon başlatıldı.

Ana suçlamanın, 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te tatil yaptığı otelin adres ve görüntüsünün Sözcü gazetesi internet sitesinden deşifre edilmesi olduğu belirtiliyor.

GÖZALTI KARARI ÇIKARILAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında gazetenin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Melda Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı olduğu iddia ediliyor.