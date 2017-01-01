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Tartıştığı damadını öldürdü

Balıkesir'de bir baba kızına şiddet uyguladığını söylediği damadını tartıştıktan sonra öldürdü

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:11:26 Güncelleme: 20:17:41

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Erkan T. ile damadı Sercan Y. arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Erkan T.'nin kalbinden vurduğu damadı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nilgün Kaya'nın haberine göre Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde yaşayan Sercan Y. (28), kardeşi Edip Y. (26) ile birlikte 19 Mayıs akşamı Gömeç İtfaiye Amirliği'nde şoför olarak çalışan kayınpederi Erkan T.'yi (44) ziyarete gitti. Ziyarette, Erkan T. ile Sercan Y. arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada, Erkan T.'nin silahıyla kalbinden vurduğu damadı Sercan Y., ağır yaralandı. Sercan Y., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayda ayağına kurşun isabet eden kardeşi Edip Y. ise tedavi altına alındı.

"KIZIMA ŞİDDET UYGULUYORDU"

Cinayetten sonra polise teslim olan Erkan T.'nin ifadesinde, kızının kocasından şiddet gördüğünü ve baba evine döndüğünü söylediği öğrenildi. Tartışmanın da bu yüzden çıktığı belirlendi. Erkan T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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