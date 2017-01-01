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Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim itirafçı oldu

15 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde gözaltına alınan FETÖ’nün önemli isimlerinden Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkimlerden Çetin Sönmez, itirafçı oldu. Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Sönmez’in elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınmasına hükmetti

21 Mayıs 2017 Pazar, 01:48:15 Güncelleme: 01:54:04 HABERTURK.COM

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında son olarak 6 Mayıs’ta 107 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç etmiş, FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri imamı” Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkimlerden Ankara Batı Hâkimi Çetin Sönmez de ihraç listesinde yer almıştı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltı kararı çıkarılan Sönmez, Muğla Ortaca’da yol kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı. Ankara Emniyeti’ne sevk edilen Sönmez, sorgusunda FETÖ ile irtibatını itiraf etti. Önceki gün çıkarıldığı Ankara Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından sorgulanan Sönmez, tutuklanması talebiyle Nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Emniyet ifadesinde “samimi olarak” örgüt irtibatını itiraf eden Sönmez’in, savcılık sorgusu sırasında örtülü ifade vermesi nedeniyle tutuklanmasının istendiği belirtildi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimi, Sönmez’in evden ayrılması halinde gerekli birimleri uyaracak donanıma sahip “elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına” karar verdi.

İTİRAZI REDDETTİ

Akıncı Üssü’nde gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından Hâkim Köksal Çelik tarafından “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı Hâkim Sönmez tarafından “tutuklamaya yönelik delil olmadığı” gerekçesiyle reddedilmişti.

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