Suriye'de düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesi olayında hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırılıp yeniden soruşturma başlatılan Alparslan Çelik'in de aralarında bulunduğu 18 tutuksuz sanığın İzmir 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı.

DHA'nın haberine göre; İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde geçen yıl 31 Mart'ta üzerlerinde, otomobillerinde ve evlerinde yapılan aramada 5 otomatik tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirilen, '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Harp silahı bulundurmak' suçlarından yargılanan sanıklardan, aralarında Alpaslan Çelik'in de bulunduğu 7 kişiye 5'er yıl hapis cezası verildi. Ayrıca 1 kişi 1.5 yıl, 2 kişi de 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.



Alpaslan Çelik, başka suçtan hükümlü olduğu için cezaevinde bulunuyor.