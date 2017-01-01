Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Sait Belirgen makam odasında silahlı saldırıya uğradı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un aktardığı bilgilere göre ağır yaralanan Belirgen hastanede tedavi altına alındı. Saldırgan ise intihar etti.