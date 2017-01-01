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Mehmet Sait Belirgen
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Başhekime makam odasında silahlı saldırı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:17:47 Güncelleme: 12:35:13

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Sait Belirgen makam odasında silahlı saldırıya uğradı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Uc'un aktardığı bilgilere göre ağır yaralanan Belirgen hastanede tedavi altına alındı. Saldırgan ise intihar etti.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 7 dakika önce
    Bir Doktorun yetiştirilme maliyeti çok yüksektir. Beş kuruşluk cahil heriflerin bir doktora yaptıklarına cezalar çok daha sert olmalı. Milli servet düşmanı bu asalak gereksizler için idam şart.
  • Misafir 8 dakika önce
    kimin canini yakti kimbilir, doktorlarin bazilari para icin kasap gibi insan kesiyor.
  • Misafir 14 dakika önce
    gecmiş olsun olayın aydınlatılması icin her yere kamera lazım
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