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YÖK Seviye Tespit Sınavı
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YÖK Seviye Tespit Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

YÖK tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı (STS) için başvurular bugün başladı. Peki YÖK Seviye Tespit Sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte STS hakkında tüm detaylar...

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:03:49 Güncelleme: 16:09:43

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ( YÖK) tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı (STS) için başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Peki YÖK Seviye Tespit Sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte STS hakkında tüm detaylar...

YÖK SEVİYE TESPİT SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılım sağlamak isteyen adaylar, Gazi Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Genel Ağı'ndan Sınav Başvuru Sistemi’ne ulaşabileceklerdir. Seviye Tespit Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda sınav başvuru işlemi ile ilgili olarak tüm bilgiye erişilebilmektedir.

YÖK SEVİYE TESPİT SINAVI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Sınav Başvuru Tarihi: 24 Mayıs 2017 - 31 Mayıs 2017

Sınav Tarihi: 01 Temmuz 2017 

Sınav Süresi: 200 dk 

Sınav Ücreti: 200 (iki yüz) TL

DİKKAT: Yükseköğretim Kurulu tarafından gerektiğinde adaylara; gsm, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden adayların başvuru sistemindeki bilgilerini güncel tutulması zorunludur.

E-posta ile yapılan bilgilendirme resmî bilgilendirme kapsamında olacağından özellikle adayların sınav başvuru ve resmi itiraz süresi içerisince e-posta adreslerini sık sık kontrol etmeleri yararına olacaktır. Sınava başvuru yapan aday bu şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

SINAV BAŞVURUSU İÇİN KOŞULLAR

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimine denklik başvurusunu yapan ve haklarında sınava gireceğine dair Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı bulunan adaylar ile Yükseköğretim Kuruluna Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ancak sınava girebileceğine dair Yükseköğretim Kurulu kararı bulunmayan adaylar sınava talepleri dâhilinde başvuru yapabilirler.

Bu durumdaki adaylardan talepleri dâhilinde sınava girenlerin ve sınavdan geçerli puan almış olanların sınav sonuçları haklarında STS kararı alınınca değerlendirmeye alınacaktır.

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

*Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi: Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge ibraz etmek zorundadırlar.

*Sınav Giriş Belgesi: (Gazi Üniversitesinin ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin web adresinden sınav tarihinden 1 hafta öncesinde belgelerinin çıktısını alabileceklerdir)

*1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

*Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş vb..

*Mühendislik alanları için basit işlem yapan hesap makinesi (kesinlikle hafıza kayıtlı, alfabe barındıran, fonksiyonel vb.. gelişmiş tür hesap makinesi olmayacaktır, bu kurala uymayan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır) bulundurabilirler.

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ VE GEREÇLER

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

● kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,

● cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb.. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

● silah ve benzeri teçhizat vb.. (resmî görevli olanlar dâhil) araçlarla gelmeleri ve sınava girmeleri kesinlikle yasaktır.

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